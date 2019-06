Un jandarm fals a fost prins de un jandarm adevarat la Cluj

Ziare.

com

Potrivit Jandarmeriei Cluj, mai multi cetateni au inregistrat plangeri privind un barbat de 30 de ani care pretindea ca este jandarm."A fost prins un fals jandarm de catre un jandarm adevarat.Barbatul purta imbracaminte asemanatoare tinutei specifice jandarmeriei: jacheta bleumarin, vesta neagra inscriptionata, de care era atasata o lanterna, centura, Acesta purta bocanci militari si o sapca neagra cu emblema Romaniei. Avea asupra sa si un telefon mobil la vedere, de care erau conectate cateva fire.Existau inregistrate plangeri din partea unor cetateni cu privire la un barbat avand varsta de aproximativ 30 de ani care sustinea ca ar fi jandarm. Acesta ii legitima, dupa care le pretindea sume de bani", se arata pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Cluj Individul a fost prins, insa, de un jandarm adevarat, care se afla in timpul liber. Barbatul a fost dus la Politie, iar acum se fac cercetari in acest caz."Plutonier major Bogdan Paun din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, aflat in timpul liber, pe o strada din centrul municipiului Cluj-Napoca, l-a observat pe barbatul care corespundea semnalmentelor unei persoane despre care se cunostea ca folosea o identitate falsa, pretinzandu-se jandarm.Jandarmul a pornit in urmarirea acestuia, l-a abordat, dupa care s-a legitimat, spunandu-i ca ar parea suspect. Consecutiv, a luat legatura cu dispeceratul unitatii, in vederea trimiterii unui echipaj.Dupa sosirea echipajului, persoana a fost condusa la Sectia 1 Politie Cluj-Napoca pentru continuarea cercetarilor", potrivit postarii.