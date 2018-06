Un sublocotenent de jandarmi in rezerva cere mutarea la alta arma: Jandarmeria a devenit o societate comerciala de paza a domnului Liviu Dragnea

Ziare.

Acesta isi argumenteaza decizia prin faptul ca "Jandarmeria a devenit o societate comerciala de paza a domnului Liviu Dragnea".Potrivit G4media , Erdeli arata ca e mandru ca poate ajuta si vrea in continuare sa fie chemat la datorie in orice imprejurare, insa nu isi doreste sa fie "coordonat de oameni fara caracter si fara onoare militara""Mentionez ca am fost si sunt inregistrat in evidentele MApN si de fiecare data m-am prezentat cu mandrie si onoare si in termen la chemarile Centrului Militar Zonal Bucuresti din Strada 11 iunie. In contextul conflictului din Ucraina, am fost chemat la Centru Militar si mi s-a inmanat Ordinul de Incorporare cu termenul de prezentare schimbat de la 48 de ore la 8 ore. Pentru ca sunt convins ca nu sunt singurul care simte acest lucru, va rog mult sa ma ajutati in sensul celor mentionate pentru a putea servi cu mandrie Patria in continuare", scrie sursa citata.Amintim ca miercuri seara peste 4.000 de oameni au protestat timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea Codurilor Penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie.Manifestatia a degenerat dupa ora 21:00, dupa ce mai multi protestatari au vrut sa se aseze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este inchis circulatiei rutiere, si au existat imbranceli intre protestatari si jandarmi.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei