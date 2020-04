USR: In plina pandemie, statul roman se imprumuta cu 40 de milioane de euro ca sa reabiliteze cladirile Jandarmeriei

Ziare.

com

La randul sau, Dan Barna a precizat ca a fost singurul membru al Comisiei pentru politica externa din Camera Deputatilor care a votat impotriva acordului de ratificare a imprumutului de 40 de milioane de euro pentru Jandarmerie.", a transmis, miercuri, USR.La randul sau, Dan Barna a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca a fost singurul membru al Comisiei pentru politica externa din Camera Deputatilor care a votat impotriva acordului de ratificare a unui imprumut de 40 de milioane de euro pentru Jandarmerie de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare."In primul rand, pe motive de oportunitate.Mai mult, Ministerul de Interne nici macar nu s-a obosit sa desemneze vreun reprezentant care sa explice care este urgenta in acest caz. Nu, nu voi sustine asa ceva. Nici eu, nici USR", a transmis Dan Barna.Acesta precizeaza ca acest demers a fost initiat de Eugen Teodorovici si de PSD."Inteleg ca prioritatile lor de trista amintire pentru romani (10 august...) nu se regaseau intr-o logica a bunului simt, insa ce frapeaza este ca in prezent Presedintia si Guvernul au trimis acest acord spre ratificare Parlamentului si au facut asta in martie si aprilie 2020, in plina pandemie! In acesta perioada care ne sunt totusi prioritatile ca tara?Cele declarate la televizor: spitale sistem de sanatate, sustinerea economiei, fiecare leu conteaza sau continuarea, cel putin neoportuna, a unor imprumuturi angajate de PSD pentru infrastructura Jandarmeriei?", a mai afirmat Dan Barna.