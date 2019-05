"Val de abuzuri comise de jandarmi la Topoloveni, din cauza lui Dragnea: "Au gresit penal si acum cauta justificari"

Vlad Gheorghe (USR): Si-au batut joc de protestatari fiindca erau putini. Jandarmeria a luat-o razna

Ziare.

com

Reamintim ca, mai nou, de frica protestatarilor care l-au incoltit la toate manifestatiile electorale ale PSD, Liviu Dragnea a decis sa isi incadreze vizitele prin judete la categoria "eveniment privat" si sa ceara, prin intermediul autoritatilor locale, sprijinul Jandarmeriei.Vineri dimineata, la Topoloveni, putinii protestatari care au venit la Casa de Cultura pentru a-si manifesta dezaprobarea fata de guvernarea PSD au fost ridicati cu dubele si dusi la politie pentru ... identificare, cu toate ca fluturau buletinele in fata jandarmilor, iar la politie au fost tinuti pana la plecarea din zona a lui Liviu Dragnea, sustin ei. Ulterior, Jandarmeria a anuntat ca oamenii vor fi amendati pentru "participare la o adunare nedeclarata si refuzul parasirii zonei la solicitarea jandarmilor".In plus, jandarmii care i-au bagat in duba atat pe protestatari, cat si pe Traian Paparete, cel care transmitea live pentru Rezistenta TV si avea la gat ecuson de presa, nu purtau la vedere numere de identificare sau nume trecute pe uniforma.", a declarat un specialist in drept pentru, dupa ce a vazut imaginile de la Topoloveni, in care se aude un jandarm spunand clar: "Mergem la politie sa va identificam"."Va rugam sa urcati, pentru stabilirea identitatii dumneavoastra", spune jandarmul in momentul in care urca in duba mai multe persoane."Va dau buletinul, pentru care motiv ma duceti la sectia de politie?", spune Traian Paparete, cel care filmeaza intreaga scena."Haideti, urcati!", insista jandarmul."Pentru care motiv, pentru care motiv? Pentru care motiv, domnule locotenent-colonel? Nu pot sa filmez un eveniment privat?", spune Traian Paparete."Urcati, usor-usor, sa nu va loviti", il impinge jandarmul."Deja m-ati lovit, domnu'...de la Jandarmerie. Vad ca nu va afisati numele aici", insista reporterul., unul dintre cei loviti cu furie de jandarmi la protestul din 10 august 2018, ne-a spus ca a discutat astazi cu unii dintre cei luati cu duba si a vazut imaginile transmise live de Rezistenta TV."Oamenii umblau cu cartile de identitate in mana. Am vazut pe imagini si mi-au confirmat toti cei care se aflau la fata locului (am vorbit prin cei de la Rezistenta TV, pe care ii stiu de la proteste).Acest pretext cu 'identificarea' nu este valabil. Mai mult,Deci ce fac acumDaca aveau amenzi de dat, trebuia sa le dea. Nici macar pentru amenzi nu trebuia sa ii duca la sectie, puteau sa le scrie pe loc, pentru ca aveau toate datele la indemana. Mai mult,. Deci cei de la fata locului trebuiau sa dea amenzi daca voiau sa le dea.Iar acest pretext perpetuu cu 'adunarea publica neautorizata' este doar o scuza pentru a se comporta abuziv cu oamenii atunci cand au nevoie. Cred ca daca erau mai multi protestatari nu se intampla asa ceva, dar. In schimb, la Iasi am vazut mii de protestatari 'neautorizati' dupa definitia lor (dar noi consideram ca protestul e un drept constitutional care nu are nevoie de autorizare) si nu s-a intamplat asa ceva.Jandarmeria pur si simplu a luat-o razna. Iar in anumite judete se pare ca isi face de cap", a declarat Vlad Gheorghe.Intrebat in ce conditii poate fi un protestatar obligat de jandarmi sa 'paraseasca zona', Vlad Gheorghe ne-a spus: "In primul rand,"."Si se ordona din niste motive -sau deja sa se intample niste lucruri care ar pune si mai rau in pericol oamenii din jur, chiar pe cei care sunt evacuati cateodata.In imaginile de la Topoloveni vedem cum protestatarii erau singuri, erau putini (vedem mai multi jandarmi decat ei!) si nu faceau nimic. Mai mult,, care se ia in urma unei proceduri.Apoi,(cunoasteti discutia in legatura cu mitingul din 10 august) ", a explicat Vlad Gheorghe.Un alt aspect controversat este legat de faptul ca barbatul care transmitea live pe Facebook pentru Rezistenta TV avea legitimatie si ecuson de presa."Intr-adevar, am vorbit cu el,. Asta pe langa faptul ca le era cunoscut ca persoana, pentru ca este corespondentul Rezistenta TV de acolo din judet.Este un abuz fara margini, de care si ei si-au dat seama ulterior, cum spuneam. Iar acum isi cauta justificare, la fel cum au facut sefii lor in 10 august.Este la latitudinea celor agresati sa depuna plangeri penale, dar noi ii ajutam cum doresc ei. Avem modele de plangeri si ii sustinem, daca vor", ne-a mai spus Vlad Gheorghe.