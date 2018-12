Curtea de Apel Bucuresti decide azi daca jurnalistul turc va fi extradat la cererea lui Erdogan

Ziare.

La termenul din 6 decembrie, cauza a fost amanata pentru "pregatirea apararii in raport de cererea de extradare" Demirkaya nu doreste sa fie extradat si a cerut azil politic in Romania "Nu doresc sa fiu trimis in Turcia. Justitia nu functioneaza. Cadrele didactice si jurnalistii sunt o tinta pentru autoritatile de acolo. In momentul de fata, conform statisticilor, din 326 de ziaristi incarcerati la nivel global, aproximativ 170 sunt retinuti in Turcia. (...) Ma opun extradarii.Motivul pentru care ma opun extradarii este ca Justitia nu functioneaza corect in Turcia. Exista tortura. (...) Foarte multi ziaristi de la sediul central Zaman din Istanbul au fost trimisi la inchisoare, precum si rude de-ale mele", afirma el atunci.De asemenea, a sustinut ca acuzatiile oficiale se refera la faptul ca a avut conturi si bani intr-o banca ce a fost infiintata legal in Turcia si la faptul ca, in calitate de cadru didactic si manager al unor scoli considerate ca apartinand "retelei Gulen", a avut instalata pe telefon o aplicatie, care in 2015, a fost inchisa la nivel global si nu mai exista.Demirkaya se afla de doi ani in Romania, unde lucreaza pentru Zaman Romania, avand un permis de sedere temporara.In luna noiembrie 2018, el si-a depus actele pentru prelungirea permisului de sedere, documentele aflandu-se in curs de procesare.In ziua retinerii sale, Zaman Romania anunta ca, la ordinul presedintelui turc, procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare.Ziaristul turc locuieste in Bucuresti impreuna cu sotia si fiul sau in varsta de 10 ani.Citeste si Ce spune Toader despre extradarea ziaristului turc la cererea lui Erdogan