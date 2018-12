Instanta refuza extradarea jurnalistului turc de la Zaman ceruta de Erdogan

Ce se intampla in Turcia cu jurnalistii si intelectualii ostili lui Erdogan

"Examinand continutul cererii de extradare si documentele anexate se constata ca se solicita extradarea pentru motive ideologice sau politice, ce contravine regulilor din conventia de extradare", a sustinut, vineri, procurorul de caz, care a si propus respingerea cererii de extradare."Curtea de Apel a respins cererea mea de extradare, ceruta de autoritatile de la Ankara. Multumesc tuturor colegilor, ONG-urilor si politicienilor care au sustinut cauza mea", a transmis jurnalistul pe Twitter.La termenul din 6 decembrie, cauza a fost amanata pentru "pregatirea apararii in raport de cererea de extradare".Demirkaya a anuntat, de altfel, ca a cerut azil politic in Romania. El se afla de doi ani in Romania, unde lucreaza pentru Zaman Romania, avand un permis de sedere temporara.In luna noiembrie 2018, el si-a depus actele pentru prelungirea permisului de sedere, documentele aflandu-se in curs de procesare.In ziua retinerii sale, Zaman Romania anunta ca, la ordinul presedintelui turc, procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare.Ziaristul turc locuieste in Bucuresti impreuna cu sotia si fiul sau in varsta de 10 ani.Curtea de Apel Bucuresti a audiat, vineri, si doi martori, care au povestit in instanta despre inchisorile politice din Turcia, dupa tentativa esuata de puci de acum doi ani."Stiu ca sunt mai multi ziaristi care sunt detinuti acum in Turcia, este vorba de peste 170 de jurnalisti care sunt si astazi inchisi. Dintre acestia ii cunosc cel putin pe 120, care mi-au fost colegi la diverse publicatii, iar unii imi sunt prieteni.Unii au reusit sa fuga din Turcia si au obtinut azil in Occident. De la ei am aflat care este situatia jurnalistilor inchisi. Cunosc imprejurarea ca persoanele detinute sunt supuse unui tratament rau. Il cunosc pe directorul postului TRT, care in perioada in care a fost arestat nu a primit medicamentele de care avea nevoie, a fost lasat singur in celula 6 luni, a fost condamnat la 9 ani si 9 luni inchisoare.Un alt director de publicatie a fost intr-o situatie asemanatoare. Stiu ca la ultimul termen in instanta nu putea merge singur si avea nevoie de sprijin", a povestit unul dintre martori.Un alt martor a relatat cum a inceput regimul Erdogan prigoana ziarului Zaman, apropiat de Fettulah Gulen."In vara lui 2016, cladirea centrala a Zaman din Istanbul a fost confiscata de regimul Erdogan. Sub aceste presiuni, foarte multe persoane au plecat in Europa sau s-au ascuns in Turcia. Multi au fost arestati acolo.Sunt in jur de 185 de ziaristi inchisi, cam 300 sunt dati in urmarire internationala. Sunt foarte multi de la ziarul Zaman. Cei care au reusit sa plece incearca sa supravietuiasca", a spus martorul.Intrebat daca ziaristii de la Zaman sunt considerati sustinatori ai lui Gulen, acesta a raspuns:"Nu e vorba doar de Zaman. Orice jurnalist care este impotriva lui Erdogan este pedepsit, nu conteaza la ce ziar lucreaza. Toata media din Turcia este in aceeasi situatie". ancheta de presa realizata de noua institutii media din Europa, printre care si cotidianul francez, aduce dovezi pentru un adevarat "arhipelag al torturii", creat de puterea de la Ankara, dupa tentativa de lovitura de stat, din iulie 2016.Ancheta arata ca autoritatile turce au recunoscut ca au intervenit si au ridicat oameni aflati in afara frontierelor. Dupa puciul ratat, 80 de turci din 18 tari au fost retinuti pentru a fi adusi in Turcia, declara purtatorul de cuvant al Guvernului, pe 5 aprilie, intr-un interviu televizat.