10 pasi de lupta impotriva Romaniei

Monica Macovei este o jurista si politiciana romana, fost ministru al justitiei, aflata la cel de-al doilea mandat de europarlamentar.

Informatiile din ultimele 24 de ore arata ca PSD&ALDE si-au accelerat actiunile si declaratiile si ca pot da oricand lovitura care va scoate definitiv Romania de pe axa tarilor democratice.In Parlamentul European s-a stabilit deja ca va fi propusa adoptarea, in luna octombrie, a unei rezolutii impotriva Romaniei , dupa dezbaterea privind situatia din tara noastra, la care este invitat prim-ministrul Dancila.Asta poate insemna declansarea articolului 7 din Tratat, care poate duce la suspendarea dreptului de vot in Consiliu. Sa nu uitam si ca Romania ar trebui sa preia de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului UE.Tabloul grav al asaltului PSD&ALDE asupra Justitiei si asupra romanilor pasnici care au protestat pe 10 august, pe care ii acuza acum de tentativa de lovitura de stat, arata un plan bine pus la punct: Jandarmeria a depus o plangere la DIICOT in care acuza o tentativa de lovitura de stat la mitingul din 10 august. DIICOT are o noua conducere numita de Toader, avocatul politicienilor cu probleme penale. Sa nu uitam ca Dragnea si PSD vorbeau despre o tentativa de lovitura de stat . Uite cum se leaga lucrurile!Carmen Dan a depus la randul ei o plangere la DIICOT, sa fie cercetate informatiile aparute in presa aservita PSD, potrivit carora protestul din 10 august a fost finantat din exterior. Anterior, Dragnea insusi anunta ca vor aparea informatii despre finantari externe. Si iarasi se leaga lucrurile!Tariceanu a anuntat ca a discutat cu Toader despre adoptarea unei hotarari de guvern sau ordonante de urgenta pentru anularea protocoalelor dintre SRI si institutii judiciare si o OUG pentru revizuirea sentintelor judecatoresti definitive. Nimic nu e intamplator!Dragnea a cerut anterior Inspectiei Judiciare sa verifice cele trei dosare penale in care este anchetat de DNA, pe motiv ca procurorii s-au folosit de protocolul SRI-DNA. Iata planul!Fostii sefi ai Inspectiei Judiciare tocmai fusesera pastrati interimar pe functii printr-o OUG propusa de Toader.Toader anunta, inainte ca CSM sa organizeze interviul cu Adina Florea, propusa pentru sefia DNA, ca nu va tine cont de avizul CSM si ca va trimite propunerea la presedintele Iohannis, chiar daca avizul CSM va fi negativ. Planul merge in continuare! DNA si Sectia de procurori a CSM nu mai conteaza.Adina Florea tocmai a declarat intr-un interviu ca DNA are prea multe dosare pe abuz in serviciu si ca au fost si dosare comandate, iar procurorii DNA nu ar trebui sa se "cantoneze in a trimite in judecata ministri, prim-ministri si sa ajungem pana la presedintele statului". Cu o astfel de declaratie nu intram niciodata in UE! Pentru ca anchetarea si condamnarea inaltei coruptii politice erau o conditie pentru aderarea la 1 ianuarie 2007.Tariceanu a criticat deja faptul ca Parchetul General lucreaza in doua dosare, pe baza unor plangeri, pe numele lui Toader si al lui Melescanu. In cazul Toader este verificat modul in care a ajuns notar, iar in cazul Melescanu, modul in care si-a numit fiul vitreg consul general la Strasbourg. Infractiunile cercetate in dosare sunt tocmai cele de abuz in serviciu si folosire a functiei pentru favorizarea unei persoane, respectiv, de abuz in serviciu si conflict de interese. Abuzul in serviciu sta in coastele ALDE si PSD!Proiectul de lege privind amnistia si gratierea adoptat deja de Senat va fi dezbatut la Camera Deputatilor pentru votul final, scrie in presa. Planul creste: PSD&ALDE folosesc toate caile ca sa scape!Toader a spus ca, in anul centenar, Parlamentul, unde exista proiectul de amnistie si gratiere, "ar putea fi generos din aceasta perspectiva". Prima secventa a planului se incheie: infractorii din PSD si ALDE scapa, oamenii vor fi victimele criminalitatii care va creste.