700 de procurori se delimiteaza de asociatiile de magistrati care au participat la negocierile cu Dancila

"Subsemnatii, procurori in cadrul Ministerului Public, pe aceasta cale ne delimitam public de Asociatia Procurorilor din Romania si de Asociatia Magistratilor din Romania (asociatii care invoca public ca reprezinta si comunica vointa procurorilor) si subliniem ca aceste asociatii profesionale nu vorbesc in numele nostru si nu ne reprezinta", se arata in scrisoarea studiata deAceasta este semnata de 710 procurori, dar sunt si alti magistrati care vor sa o semneze.La intalnirile cu Viorica Dancila au participat: Dana Garbovan (UNJR), Andreea Ciuca (AMR), Elena Iordache (APR), Gheorghe Stan (Sectia de investigare a magistratilor), Lucian Netejoru (Inspectia Judiciara) si Lia Savonea (CSM).In timp ce cei 700 de procurori se delimiteaza de cele doua asociatii, marti dimineata Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" au transmis ca nu sunt multumiti de anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, potrivit caruia Guvernul abroga peste o saptamana articolul din ordonanta pe Justitie.I.S.