79 de personalitati academice din Iasi fac apel sa ne implicam in apararea statului de drept

Apelul este semnat de 79 de persoane.In apelul formulat de Alexandru Calinescu - istoric literar si publicist, Flavius Solomon - istoric, Eugen Varvaruca - matematician, Gelu Bourceanu - chimist, Florea Ioncioaia - istoric si jurnalist, Razvan Socolov - medic, Cezar Catrinescu - chemist, Dorin Dobrincu - istoric, Codrin Liviu Cutitaru - filolog, membrii comunitatii academice din Iasi afirma ca, de doi ani, in Romania are loc "un asalt continuu asupra statului de drept".Potrivit acestora, coalitia de guvernare continua "un demers profund toxic" si a trecut "la modificarea brutala, fara o consultare autentica a magistratilor, a partidelor de opozitie si a opiniei publice, a cadrului legal privind organizarea sistemului judiciar, indeosebi a legislatiei referitoare la combaterea coruptiei".Semnatarii apelului spun ca modificarile aduse Legilor Justitiei ar fi o "adevarata opera de inginerie legislativa, la limita prevederilor Constitutiei, asa cum reiese inclusiv din decizii ale Curtii Constitutionale", care au dus la legi, ordonante sau hotarari de guvern prin care este anulata "independenta Justitiei in raport cu puterea politica si face aproape imposibila lupta impotriva celui mai periculos flagel care macina societatea romaneasca, coruptia"."Cea mai recenta proba a faptului ca acest urias efort urmareste demantelarea ideii de justitie ca proces institutional legitim, predictibil si independent in Romania, o constituie Ordonanta de Urgenta nr. 7/2019.Criticat atat de corpul magistratilor din Romania, cat si de institutiile europene, actul normativ aduce grave atingeri independentei justitiei si separatiei puterilor in stat, dupa cum induce si o stare de confuzie generalizata cu privire la functiile justitiei intr-un stat democratic", scriu semnatarii apelului.Totodata, membrii comunitatii academice iesene se arata ingrijorati ca "atacul asupra justitiei reprezinta inceputul alunecarii Romaniei catre un sistem oligarhic, iliberal, in care intreaga putere va apartine unui grup restrans de persoane, dupa modele deja consacrate in tari din estul Europei, America Latina, Africa si Asia".