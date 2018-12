91% dintre romani nu sunt de acord cu gratierea condamnatilor pentru coruptie. Inclusiv 87% din votantii PSD/ALDE/UDMR

Ziare.

Conform unui studiu comandat de Geeks for Democracy, procentul respectiv este de 91%/.Acelasi studiu arata caDe asemenea, 63% dintre romani considera ca pedepsele pentru coruptie sunt prea mici.73% dintre respondenti cred ca viata lor este afectata de coruptie in proportie mare si foarte mare si 80% dintre romani considera ca lupta anticoruptie este importanta pentru ei.Acelasi studiu a aratat ca 91% dintre romani doresc sa continuam sa fim parte a Uniunii Europene.Studiul a fost realizat in perioada 4-11 decembrie de catre ISSPOL, prin metoda CATI, pe un esantion reprezentativ national de 1.064 de persoane si are o marja de eroare de 10%.A.G.