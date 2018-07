A inceput distrugerea Romaniei

Sigur ca principalul beneficiar e Liviu Dragnea care va scapa si pe folos - care nu e pentru sine sau familie, si pe prescriptie. Dar lista beneficiarilor e cu mult mai lunga si dureroasa. Stiti ca va scapa inclusiv primarul Piedone de acuzatia de abuz in serviciu pentru tragedia din Colectiv? Vor scapa cei din dosarele ANRP, probabil cel mai mare jaf din istoria recenta a Romaniei, condamnati la ani grei de inchisoare in prima instanta. Vor scapa cei acuzati in dosarul caselor din Timisoara, o autentica plaga rezultata din complicitatea dintre mafie, politisti si procurori, care a chinuit ani de zile acel oras.

Astazi omul acela comitea un abuz in serviciu. Dupa ce modificarea Codului penal va intra in vigoare, functionarul nu mai raspunde pentru abuz pentru ca nu si-a facut rost de un castig pentru sine sau pentru un membru al familiei.Sau poate ca pur si simplu nu a dat drumul operatiunii din incompetenta, lene sau neglijenta. Pana acum ar fi comis o neglijenta in serviciu. De acum aceasta fapta e dezincriminata.Este doar un exemplu in privinta efectelor devastoare ale modificarilor facute de PSD -ALDE in privinta abuzului in serviciu care este practic desfiintat pentru caDoar doua dintre modificari au legatura cu deciziile CCR : precizarea ca fapta trebuie comisa prin incalcarea unei legi, ordonante sau OUG si introducerea unui prag minim al prejudiciului. Tot restul este pur si simplu a amnistie decisa de PSD prin trei metode:- fapta trebuie comisa prin incalcarea atributiilor expres prevazute de lege ale functionarului, ceea ce in multe situatii este imposibil. De exemplu,- paguba trebuie sa fie "certa si efectiva", ceea ce presupune ca nu instanta de judecata o stabileste, ci- fapta trebuie comisa ca sa genereze un folos pentru familia functionarului.Deci daca daca eu procur folosul pentru un prieten, pentru concubinul fiicei sau pentru un var mai indepartat sau pentru un strain care apoi imi asigura "parandaratul", nu e abuz.- scazand maximul pedepsei cu 2 ani,S-a lucrat abil. Avand in vedere ca atentia publicului era fixata pe prag, acesta a fost pus la un nivel scazut, anuntat pe surse de cateva zile deja. Deci o detensionare preventiva. Celelalte chestiuni sunt destul de tehnice, mai greu de inteles. Dar efectele sunt dramatice, cu mult mai grave decat ale OUG 13.Aceste modificari sunt in primul rand pentru Liviu Dragnea, dar nu numai. Lista beneficiarilor e cu mult mai lunga, de aceea si hotararea cu care PSD calca totul in picioare. Practic scapa cam toti cei anchetati pentru abuz in serviciu, adica principala infractiune care sanctiona spolierea bugetului public.Orice nemernicie devine practic posibila fara niciun risc. De la vanzarea Casei Poporului, daca banii nu intra in contul familiei functionarului care avizeaza vanzarea, pana la orice forma de furt din banul public comis prin decizia unui ministru ale carui atributii nu sunt expres prevazute de lege sau daca folosul ajunge la el indirect. Vor ramane nesanctionate abuzuri sau neglijente care au provocat pierderi de vieti omenesti, ca in cazul Colectiv. DNA a comunicat ca va urma un val de clasari si achitari. Dupa valul de achitari deja provocat de deciziile CCR, pentru ca nimeni nu spune cauza reala pentru care instantele pronunta atat de multe asemenea decizii in ultima vreme. Deciziile CCR au amputat deja masiv din infractiune, iar acum opera e desavarsita.Dar nemernicia modificarii codurilor nu se reduce la abuzul si neglijenta in serviciu. Confiscarea extinsa nu va mai fi posibila in cazul spalarii de bani, grupul infractional organizat practic nu va mai exista, darea de mita si cumpararea de influenta nu vor mai fi scutite de pedeapsa decat daca denuntul se face in termen de un an de la fapta, marturia mincinoasa moare etc.Si toate acestea se adauga modificarilor Codului de procedura penala care provoaca deja mari prejudicii inclusiv in zona marii criminalitati organizate si a infractiunilor cu mare violenta Se adauga modificarile legilor justitiei care, daca vor intra asa in vigoare, vor arunca magistratii inapoi in epoca Stanoiu. Cei care vor ramane in sistem, pentru ca imensa majoritate, de la nivel de Curte de Apel in sus, vor fi pensionabili si cu siguranta vor alege sa iasa din sistemul judiciar care va deveni irespirabil. Procurorii au fost declarati deja "agenti guvernamentali" la dispozitia unui minsitru al Justitiei pe langa care Rodica Stanoiu era chiar un om cu respect pentru statul de drept.Este evident ca lucrurile acestea se vad din toate cancelariile occidentale. Deja 12 ambasade au lansat un semnal de ingrijorare, care a enervat teribil liderii puterii. Credeti ca e cineva care sa nu inteleaga ca legea este modificata in intresul unei gasti penale? Credeti ca e cineva care sa nu inteleaga ca valul de achitari din ultima vreme este consecinta primelor miscari deja facute?