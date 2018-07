A inceput teroarea!

Ziare.

Niciun magistrat nu mai are voie sa faca vreo declaratie mai dura referitoare la chestiuni din sistemul judiciar, deci la propria profesie, fara a fi reprimat cu duritate.Numai in ultimele saptamani, exact cea care ancheteaza dosarul Tel Drum, a polemizat cu ministrul Justitiei pe Facebook pe tema pedepsirii abuzului in serviciu in Germania, procurorul sustinand exact ceea ce transmite si Ambasada Germaniei, ca aceasta fapta este pedepsita si in legislatia penala germana. Imediat Inspectia judiciara s-a autosesizat. Anchetat disciplinar este si judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, tot pentru o postare pe Facebook, replica pentru ministrul Justitiei.Era o postare in care dl Mateescu ii amintea ministrului cateva decizii CCR care au ramas fara efecte, de exemplu, cea care interzice unui magistrat sa fie ministru sau secretar de stat, ceea ce se intampla chiar acum cu dna secretar de stat Mot, sau decizia recenta potrivit careia un judecator CCR nu poate avea un mandat mai lung de 9 ani, desi dl judecator Lazaroiu este in al 10-lea an de mandat.Acum, Inspectia Judiciara s-a napustit asupra presedintei ICCJ, Cristina Tarcea, pentru declaratiile dintr-un interviu acordat Ionelei Arcanu si in care aprecia drept excesiv politizat intreg procesul de revocare a procurorului sef DNA, adica un adevar evident, dupa cum remarca implicit si Raportul Comisiei de la Venetia.Un adevar care l-a deranjat pe ministrul Justitiei, care a reactionat rapid cu o postare ofuscata. Semne ca asta va urma au existat de mai multa vreme. Judecatorul Ciprian Coada de la Constanta a fost anchetat de Inspectia Judiciara si chiar sanctionat pentru ca , intr-un text publicat intr-o revista juridica, a criticat decizia CCR referitoare la conflictul intre Guvern si DNA referitoare la dosarul "OUG 13", adica decizia in care CCR a stabilit ca in procesul de legiferare nimic nu mai poate fi anchetat penal.Exista si alti magistrati care pentru luari de pozitii referitoare la modificarile legislative initiate de PSD-ALDE au ajuns tinte ale Inspectiei Judiciare. Si toate acestea, desi atat Raportul GRECO, cat si Raportul Comisiei de la Venetia insista asupra faptului ca dreptul la libera exprimare al magistratilor trebuie respectat Daca Liviu Dragnea spune ca magistratii sunt sobolani, CSM ii atrage atentia respectuos ca nu e frumos. Daca ministrul Justitiei acuza procurorii in bloc de represiune nedreapta, CSM ii atrage respectuos atentia ca nu e bine. Daca un magistrat aduce critici concrete si argumentate, e inhatat de Inspectia Judiciara si poate fi sanctionat inclusiv cu excluderea din magistratura.Mai ales prin anchetarea insasi a presedintei ICCJ, mesajul transmis sistemului judiciar este cat se poate de clar:De ce? Pentru ca magistratii sunt cei mai in masura, si sub aspectul pregatirii, si sub aspectul credibilitatii, sa demonteze toate minciunile politruce, inclusiv ale ministrului Justitiei, si sa atraga atentia asupra involutiilor puse la cale, de exemplu, impactul modificarii Codurilor Penale asupra sigurantei fiecaruia dintre noi.Nu cred ca trebuie foarte multa imaginatie pentru a anticipa, in aceste conditii, care va fi rolul sectiei de investigare a magistratilor pe care exact din motive de independenta a acestora si GRECO, si Comisia de la Venetia au respins-o vehement.Ea va fi condusa de un procuror ales de plenul CSM, adica acolo unde patrulaterul Savonea - Baltag - Oprina - Tant, sustinut de societatea civila de la Grivco, face legea. Iar procurorul va fi in subordinea procurorului general, aflat la cheremul ministrului Justitiei.