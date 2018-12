A venit amnistia! Pe cine mai scapa CCR?

Ziare.

com

Si nu vor fi doar ei. Vor fi toti cei care sunt in termenul pentru contestatia in anulare si probabil ca actuala Putere ii va repune in termen pe toti infractorii condamnati de completurile de 5 ICCJ din 2014, cu atat mai mult ca de asta are nevoie insusi Liviu Dragnea pentru a scapa de condamnarea in Dosarul Referendumul. Iar instantele de judecata nu au ce face.Am scris, am spus repetat ca amnistia a inceput deja, faptuita de CCR, dar pe bucati. Mai intai cu dezincriminarea abuzului in serviciu, apoi cu completurile de 5 ICCJ si ramane de vazut daca se va incheia apoteotic cu chestiunea protocoalelor.Ce nu a putut deocamdata sa faca PSD dintr-o lovitura izbavitoare au crosetat politrucii de la CCR.Va aduceti aminte ca Elena Udrea anunta in septembrie ca de Sarbatori vine acasa? Eu sunt convinsa ca e a doua varianta. In CCR sunt doi judecatori numiti de Traian Basescu, Petre Lazaroiu si Daniel Morar, ambii cu voturi "pentru" in cazul completurilor de 5, chiar daca pentru Daniel Morar asta inseamna distrugerea unor dosare instrumentate pe cand era procuror-sef DNA.Amnistia cu acte in regula ar mai putea intarzia, pentru ca decizia in privinta protocoalelor primita de la PSD este foarte greu de motivat decent. E greu sa gasesti argumente pentru o asemenea aberatie, mai ales dupa ce prin toate abuzurile pe care le-ai comis pana acum ai atras toti ochii asupra ta.CCR a devenit exemplu negativ pentru Comisia de la Venetia si este total decredibilizata, pozitie din care unii judecatori au ajuns sa se intrebe daca sunt dispusi sa raspunda pentru eliberarea celor mai periculosi criminali.Pentru ca, odata declarate nelegale si neconstitutionale protocoalele, dupa cum scrie in decizia prestabilita,Iar la rejudecare, cu toate probele invalidate, nu stiu daca nu vor avea un mare succes.Asa cum ii vedeti acum iesind pe infractorii condamnati de completurile de 5, asa ii veti vedea iesind si pe cei mai violenti si mai periculosi condamnati si sa vedem cine va raspunde pentru valul de infractionalitate grava care va urma.Sigur ca eliberarile sunt provizorii, pentru ca executarea pedepselor a fost doar suspendata. Dar probabil va urma admiterea contestatiei si apoi rejudecarea. In multe cazuri se va constata implinirea prescriptiei, mai ales din cauza reducerii termenelor prin modificarile deja decise, in altele vor disparea probe tot ca urmare a deciziilor CCR.Deci dupa ce a distrus condamnarile, CCR distruge si rejudecarile.care dupa ce si-a arogat drepturi de instanta de judecata, pentru ca asa se numeste cand te pronunti asupra legalitatii, dar si de legiuitor, pentru ca asa se numeste cand deciziile tale produc direct dezincriminare dupa cum CCR insasi a stabilit. CCR nu avea niciun drept sa se pronunte asupra compunerii completurilor de 5. Daca un inculpat era nemultumit de compunere, nu avea decat sa atace in contencios administrativ hotararea in aceasta privinta a Colegiului de conducere al ICCJ, un act administrativ asupra legalitatii caruia se pronunta instanta de contencions administrativ.Nicunul nu a facut asta, deci niciunul nu a socotit ca este judecat de un complet nelegal.A decis asta CCR, printr-un artificiu care a implicat Guvernul, alta institutie la cheremul lui Daddy, atunci cand lui Liviu Dragnea nu i-a convenit completul. Alta decizie primita in plic.Asa zisa nelegala compunere a completurilor de 5 este turnata de televiziunile penalilor in capul celor doi presedinti ai ICCJ, Livia Stanciu si Cristina Tarcea.E o manipulare pentru ignoranti. Pe de-o parte, deciziile nu au fost luate de presedintele ICCJ, ci de Colegiul de conducere al ICCJ, din care a facut parte in acesti ani si doamna Marcu, de exemplu, actual membru si presedinte in 2018 al CSM.Pe de alta parte, orice complet este obligat ca primul lucru pe care-l verifica intr-un dosar sa fie propria competenta si compunere.Nu se intampla decat apoteoza celor incepute in februarie 2016, cand CCR a interzis SRI sa mai faca supraveghere tehnica in dosarele penale si se suisera cetatenii pe garduri sa arunce cu flori in eliberatorii drepturilor omului.Eram doar cativa care spuneam ca nu e bine si numai scatoalce si injurii am incasat atunci. Si uite unde am ajuns cu "eliberatorii".In aproape trei ani, decizie cu decizie, CCR a facut totul tandari: a blocat supravegherea tehnica in toate dosarele si la toate parchetele, a distrus abuzul in serviciu, a omorat probele din mandatele de siguranta nationala, a desfiintat autoritatea de lucru judecat a camerei preliminare, a mazilit-o pe L.C. Kovesi, l-a scos pe presedinte din numirea procurorilor sefi, a pus procurorii sub cizma ministrului, a pus sub imunitate orice infractiune legata de emiterea unui act normativ, acum completurile de 5, vin si protocoalele.Si e doar o enumerare sumara. Au fost zeci de decizii CCR care au dinamitat pachetele si legile.Si dupa ce Justitia a fost intoarsa cu fundul in sus, dupa ce ICCJ a fost umilita,, si mai precis judecatorul Lia Savonea, iar schimba regulile . Si ii lasa acest complet chiar daca judecata nu a inceput si, in mod normal, dosarul ar fi trebuit preluat de completul 2 in viitoarea lui componenta care, potrivit legii, ar trebui sa fie tras la sorti la inceputul anului viitor. Nu si pentru Liviu Dragnea, ca sa nu piarda completul vietii.Va mirati ca praful s-a ales de DNA? A rezolvat CCR si asta, punand procurorii la cheremul ministrului Justitiei, adica anulandu-le practic independenta.Eu pe Dragnea pana la un punct il pot intelege. Este un infractor care lupta pentru libertatea lui. Asa cum fac cei mai multi, cei mai lasi desigur, si fiecare o face cu mijloacele la dispozitia lui.Cei mai vinovati sunt insa aceia care ii permit, care il ajuta sa faca statul praf ca sa scape.