"A venit cu toporul dupa el, noroc ca l-a lasat la usa" Interviu cu un consilier de probatiune

contribuie la infaptuirea actului de justitie si isi desfasoara activitatea in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si al mentinerii sigurantei comunitatii

Cand a fost introdus acest sistem in Romania? E adevarat ca are o vechime de 18 ani, desi n-am prea auzit de el pana recent, in conditiile dezbaterilor intense despre conditiile de detentie?

Cum a fost gandit acest sistem? Cum functioneaza el in alte tari?

Intocmiti astfel de rapoarte si in cazul infractorilor care sunt majori?

Ce pregatire profesionala au consilierii de probatiune?

Cam cati sunteti si de cati oameni ar trebui sa va ocupati?

In celelalte tari care e media?

Care sunt conditiile de lucru?

Mai rau ca detinutii?

La toate acestea se adauga si riscurile personale?

Ati semnalat acest lucru celor in drept sa ia masuri?

Sunteti si amenintati personal?

In luna martie, la Senat, ministrul Tudorel Toader a promis celebrele bratari electronice , pe care le vedem in filmele americane. Care mai e situatia?

Nici dupa 18 ani nu e pregatit?!

Care sunt beneficiile materiale pe care le aveti? Cine nu stie ar putea crede ca aveti avantaje similare cu magistratii, fiind din acelasi sistem.

De cine depinde totul?

Ministrul Tudorel Toader e la curent cu situatia dvs?

Ministrul e foarte preocupat de soarta detinutilor, de situatia din inchisori. Nu e o rasturnare a sistemului de valori?

Deci am inteles bine, la ora actuala, 551 de consilieri de probatiune supravegheaza 100.000 de condamnati?

Mai mult, sistemul de probatiune reduce cheltuielile, pentru ca dvs va ocupati de condamnati care nu stau in inchisori, pe banii statului, nu-i asa?

Nu sunteti membri in organizatii profesionale sau sindicate internationale, care sa va apere drepturile?

Atata grija pentru penali si atata indiferenta fata de consilierii de probatiune. E prea mult daca spun ca politica de stat pare sa incurajeze infractionalitatea?

Ziare.

com

Fara paza de care ar trebui sa beneficieze conform legii, fara dotari minime sau salariile la care au dreptul, uneori lucrand in spatii de doar 2 metri patrati, cei 551 de consilieri de probatiune trebuie sa se ocupe de peste 100.000 de condamnati aflati dincoace de gratii, adica printre noi toti.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cunoaste situatia acestor angajati ai statului care supravegheaza respectarea deciziilor judecatoresti, pentru ca raspunde direct de ei si a fost informat in repetate randuri despre problemele pe care le au, dar nu face nimic. Amenintati frecvent mai mult sau mai putin explicit, supusi unor presiuni psihice deosebite, acesti oameni, responsabili chiar si de cate 300 de dosare fiecare simultan, fac ce fac si mentin riscul de recidiva al celor de care se ocupa sub 4%.", se arata pe site-ul Ministerului Justitiei Frumos spus, insa realitatea e alta, mult mai umilitoare pentru acesti oameni care se ocupa de siguranta comunitatii si care se afla "".Intr-un interviu acordat, ne face cunostinta cu acest sistem care exista in Romania de 18 ani, dar care nu pare sa-i intereseze pe decidentii politici, cata vreme cei care fac legile habar nu au cu ce se ocupa si, preocupati mai mult de soarta infractorilor, in loc sa il consolideze, aleg solutii care incurajeaza faradelegea, precum puscaria de weekend sau la domiciliu.Da, de 18 ani. De fapt, centrul experimental a fost deschis in 1999 si apoi s-a reorganizat, ca directie distincta in cadrul Ministerului Justitiei, in februarie 2014. Insa noi functionam din anul 2000.Cei mai multi nu stiu ce este probatiunea, ceea ce e nefiresc. Este, fiind pe acelasi nivel cu ea.In alte tari consilierii de probatiune nu au un amestec de atributii, asa cum se intampla la noi. Acolo sunt pe specializari: unii intervin in faza pre-sententiala, altii fac programe de reintegrare, altii supraveghere.Ca sa fie mai clar, va dau ca exemplu ce se intampla in cazul minorilor: Ca un judecator sa se pronunte ce pedeapsa sa ii dea, este obligat sa ii ceara unui consilier de probatiune sa intocmeasca un raport de evaluare. Noi mergem la minor acasa, la scoala, avem diverse surse de informatii din viata lui si facem o propunere motivata cu privire la ce pedeapsa sa ii dea judecatorul. Si sa stiti ce de cele mai multe ori judecatorii isi motiveaza sentintele cu ajutorul acestor rapoarte intocmite de noi.Da, doar ca ele nu sunt obligatorii. Daca avocatul solicita ca instanta sa dispuna intocmirea acestui referat, noi ne supunem deciziei judecatorului.La fel, in ceea ce priveste partea de supraveghere. Noiin cazul minorilor (in totalitate, in exclusivitate!), dar si de supravegherea majorilor, in anumite cazuri.In plus, pe langa asta, in 2013 ne-au introdus si obligatia de a ne ocupa de obligatiile civile, adica incercam sa ii responsabilizam pe cei care ajung in fata noastrape care le-au provocat, fie catre o institutie de stat (gen ANAF), fie catre o persoana (de exemplu, in cazul lovirilor, cand se acorda daune morale) . Inainte nu faceam lucrurile acestea.Au. Fie au terminat dreptul si sunt juristi, fie au terminat asistenta sociala, psihologie, sociologie, iar mai demult pedagogie.Mai mult, am colegi care au chiar master sau sunt doctoranzi.Suntem 551 de consilieri de probatiune. Ne-am ocupat de peste 90.000, fara a pune la socoteala comisiile de liberare conditionata la care participam si referatele pentru instante. Acestea sunt pe langa toate celelalte, iar cu aceste cazuri depasim 100.000.45-60 de cazuri pentru fiecare consilier de probatiune. La noi sunt intre 200 si 300, depinde. Sunt judete unde nu exista suficient personal si se depaseste chiar pragul de 300. Au existat astfel de situatii!Teleormanul, de exemplu, a avut la un moment dat chiar si peste 400 de cazuri pentru un singur consilier. Chiar si in Bucuresti, anul trecut colegii mei s-au ocupat cam de 300 de condamnati fiecare.Memorandumul Guvernului Romaniei 2012-2016 prevedea sa fim 1.200 de consilieri de probatiune in decembrie 2016. Dupa cum vedeti, suntem in 2018 si nu am ajuns nici la jumatate! Nu mai spun ca memorandumul prevedea posturi de secretare si soferi.Nu avem masini. De exemplu, noi in Bucuresti avem un harb care nu poate fi pus sa circule, e abandonat undeva. Nu avem soferi, nu avem personal auxiliar, de exemplu, secretare. Tot noi inregistram documentele, desi in fisa postului meu nu scrie ca trebuie sa fac eu munca de secretariat sau de arhivar. La grefieri exista, la noi nu. Noi ne arhivam singuri dosarele, ne inregistram singuri corespondenta. Nu este normal, iar la volumul de munca din acest moment e chiar absurd.In tara exista cate doua masini, dar unele nu functioneaza, nu exista bani pentru carburant. Tot timpul sunt probleme si cei din aparatul central nu reusesc sa le gestioneze.Inainte de 2014 apartineam administrativ de tribunale si cat de cat functionam altfel, nu duceam lipsa de materiale, de coli, toner, ce ne trebuie.De exemplu,de probatiune. Si aici se lucreaza cu dosarul, trebuie sa faci acte tot timpul!Avem colegi care isi aduc coli de acasa, isi cumpara toner pentru imprimanta, pun usi pe banii lor! E inadmisibil intr-un sistem de justitie sa existe un asemenea tratament.Iar ca si conditii de lucru, noi ne-am mutat (tot intr-o cladire nesigura, nu stim daca nu pica la cutremur), dar am colegi in tara care lucreaza in nici 2 metri patrati/consilier.Da, eu am si zis ca detinutii se vaita, dar colegii nostri nu au decat 2 mp asigurati. Nu va mai zic de salile fara lumina, fara ventilatie, in conditii proaste.Desi exista articol de lege explicit - 119 alin.5 din legea 252/2013 , el nu se respecta.. Daca veniti la noi aici, in Bucuresti, o sa vedeti doar un portar.Noi am facut sesizare si ne-au raspuns ca indirect ne supravegheaza, prin echipe mobile sau prin prisma faptului ca sunt pazite instantele, si deci si colegii care lucreaza acolo. Dar un jandarm nu isi poate parasi postul, el este pus acolo pentru a asigura accesul in cladire. Pe coridor, in dreptul locului unde isi desfasoara colegii mei activitatea, trebuie pus inca un jandarm care sa intervina in caz de ceva.La Braila au fost: calculatoare, imprimanta, a facut dezastru.Sigur! Si eu am fost amenintata cu injunghierea. Exista si situatii de genul "". Au existat si amenintari pe telefon, dar au existat si amenintari directe: ne-a spus cadintr-o parte in alta. Ceea ce se si poate intampla.La Valcea a venit unul dintre eidupa el. "Noroc ca l-a lasat la usa", dupa cum s-a exprimat o colega.In primul rand, vreau sa va spun ca am avut o surpriza, de fapt, confirmarea ca se fac legi fara sa se stie care este realitatea. Am fost la Camera Deputatilor si am incercat sa le explicam care este situatia, ca noi nu ne putem ocupa de bratarile electronice, nu suntem agenti de paza. La cate am de facut, cand sa ma mai uit si pe monitor (ca se spune ca vezi luminita si te duci si intervii)?! Am vazut ca habar nu aveau cu ce ne ocupam noi.Supraveghere electronica se face in alte tari, dar institutia nu este similara cu a noastra, ei lucreaza pe departamente. In plus, sistemul nostru nu e pregatit sa poata absorbi atata resursa umana deodata.Nu e. Nu exista buget in primul rand. Nu ai cum sa te dezvolti cu un astfel de buget.Nu beneficiem de aceleasi avantaje. Nici noi nu ne comparam cu magistratii, dar haideti sa luam personalul conex si personalul auxiliar din cadrul instantelor de judecata. Eu cred ca atributiile noastre se plaseaza undeva mai sus, in schimb, drepturile noastre sunt jos de tot. Noi nu avem cum au grefierii decont chirii si nu ni s-a recunoscut valoarea de referinta sectoriala (parte a salariului).Exista o, care spune clar ca, intr-o familie ocupationala, nu poate fi decat o singura astfel de valoare si, totusi, a noastra e mai mica mult decat a celorlalti - noi avem valoarea de referinta sectoriala 291, ei au 445.Apoi, colegii mei au castigat in instanta drepturi salariale si, totusi, nu ni se dau.De Ministerul Justitiei si de Directia nationala de probatiune, care e in cadrul ministerului. Orice modificare a salariului se face prin proiect de ordin semnat de domnul ministru.Stie, stie. Am avut trei intalniri cu dansul. Nu s-a rezolvat absolut nimic. Nimic!Sa va spun ceva. Din 2013, de cand a aparut noul Cod Penal, si pana la sfarsitul anului 2017, inchisorile s-au golit de peste 10.000 de detinuti, in timp ce la probatiune a crescut numarul de persoane beneficiare cu peste 70.000. Este clar ca exista deja alternativa la detentie.Vorbesc cifrele! Nu inteleg de ce nu se iau masuri. Mi-am zis ca probabil. Nu probabil, e o certitudine. Dar, in acelasi timp, daca acest sistem si-a dovedit utilitatea si prestigiul, de ce sa nu il consolidam?Vreau sa va spun ca cei care sunt in evidenta noastra au un risc de recidiva de 4%, iar procentul se mentine chiar si cu volumul asta de munca exorbitant. In timp ce in cazul celor din penitenciare riscul de recidiva este de peste 40%.Da. In timp ce in penitenciare sunt peste 12.000 de angajati la circa 23.000 de detinuti.Da, iar unii dintre ei nu au stat niciodata. Un detinut costa peste 3.000 de lei. Un condamnat aflat in libertate si care vine la probatiune costa 60 de lei, cu tot cu personal. Dar asta pentru ca noi functionam intr-un sistem aproape de colaps, cu resurse aproape inexistente.Noi ca sindicat, nu. Acum incepem sa ne uitam si in afara, pentru ca este clar ca pe plan intern mai multe nu putem face. Sau nu se vrea, nu stiu din care motiv, mi-e greu sa il gasesc.Exista recomandari internationale, europene, date de Consiliul de ministri. Nu se iau in calcul! Se spune ca trebuie sa existe un anumit volum de munca, sa fie platiti consilierii de probatiune pentru a nu exista un anumit gen de tentatii. Dar sa stiti ca, chiar si in condiitile astea,Inteleg ce spuneti. Pai, sa ne uitam la masurile luate, la ceea ce se vrea.Se spune casi care se ocupa de cel care a comis, pentru a-l reda societatii, pentru a asigura o buna conlocuire. Si mai mult, noi, cei care ne ocupam de siguranta dumneavoastra, noi