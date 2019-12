Abrogarea din scurt a recursului compensatoriu provoaca ingrijorari serioase la Strasbourg

Ziare.

Comitetul de ministri, organismul de decizie al CoE, aminteste de "vechile probleme structurale" ale Romaniei cusi, mentionand totusi ca s-au obtinut progrese importante, mai ales in ce priveste reducerea supraaglomerarii centrelor de detentie.Comunicatul Comitetului de ministri al CoE este difuzat in urma reuniunii sale din aceasta saptamana, la care s-a discutat intre altele supravegherea executarii unor decizii ale CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului), inclusiv in cazul Rezmives si altii si Bragadireanu impotriva Romaniei, in care reclamantii s-au plans in special de conditiile de detentie in diferite unitati penitenciare sau centre de retinere si arestare preventiva ale politiei.Comitetul de ministri precizeaza in comunicat ca a avut un "schimb de opinii" cu ministrul roman al justitiei si ca a notat explicatiile date de ministru referitor la efectele contraproductive ale recursului compensatoriu, salutand faptul ca acesta s-a angajat, in numele guvernului roman, sa pregateasca si sa prezinte fara intarziere Comitetului un nou plan "comprehensiv" de actiune, care sa cuprinda siaflate la originea cazurilor discutate.Este de importanta "extrema", mai subliniaza Comitetul, ca acest plan de actiune sa cuprindaconforme cu Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cu efect retroactiv, care sa acopere toate cazurile similare aflate in prezent in atentia CEDO sau care ar putea fi aduse in atentia CEDO.Comitetul de ministri il invita, in fine, pe ministrul roman al justitiei sa revina in fata sa la urmatoarea sa reuniune, din martie 2020, pentru a-si prezenta noul plan de actiune.