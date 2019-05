Abuzurile comise la mitingurile PSD sunt in atentia magistratilor: Sa nu creada cineva ca nu vedem toate astea

Ziare.

"Oameni sanctionati pentru postari pe FB sau lasere pe cladiri, oameni amenintati cu dosare penale daca ies la proteste, oameni care au accesul interzis in orase daca nu striga pentru unii, oameni bagati in dube daca striga impotriva altora -. Doar ca statutul nu ne permite sa comentam public.Insa ne vom bate ca, caci numai asa poate fi protejata LIBERTATEA, aceasta fiind valoarea suprema ce sta la baza DEMOCRATIEI. Iar cat timp JUSTITIA va fi independenta, oamenii pot fi siguri ca drepturile lor legitime vor fi ocrotite, iarIata, si de asta voi iesi la vot si la referendumla cele doua intrebari: este un DA pentru justitie si un DA pentru continuarea luptei impotriva coruptiei", a scris duminica pe Facebook judecatorul Cristi Danilet , de la Tribunalul Cluj.Reactia sa vine dupa ce, vineri, mai multi protestatari pasnici au fost ridicati de fortele de ordine la Topoloveni, pentru a nu-l deranja pe Liviu Dragnea, iar duminica orasul Targoviste a fost blocat complet de un alt miting al PSD.Despre evenimentele de duminica, cand politia a blocat 14 strazi din Targoviste, pentru mitingul PSD, iar cetatenilor li s-a interzis sa tranziteze orasul, a scris pe Facebook si Antonia Diaconu , procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti si fost prim-procuror al Parchetelor de pe langa Judecatoria Pitesti si Judecatoria Topoloveni."Fiecare dintre noi avemconform legislatiei interne si internationale. Este adevarat, acesta poate fi limitat, dar in conditii destul de restranse, clar stabilite si de obicei, aceste restrictii se iau tot in interesul cetateanului, cum ar fi de exemplu in caz de calamitate naturala sau alte incidente majore, cand accesul publicului intr-o anumita zona mai extinsa sau nu, se interzice pentru a se preveni noi incidente sau in cazul unei masuri preventive stabilite in cadrul unui proces penal.. Ei trebuie sa aiba in grija fiecare om, chiar daca unii au alte pareri, principii sau idei fata de altii.De asemenea,. Intr-adevar si aceasta trebuie exercitata in asa fel incat sa nu incalce drepturile si libertatile celorlalti.Nu conteaza ce individ sau ce partid politic face asta, darNu e in caderea mea sa fac politica, nu am voie si nici nu-mi doresc, dar pot, totusi constata. Si cred ca fiecare ar trebui. Traim in Europa si a-ti spune punctul de vedere argumentat, ferm si pasnic este incurajat.Si sa votam, dragilor,si pentru respectarea tuturor cetatenilor indiferent de opinia politica, apartenenta etnica, origine sau orice altceva va trece prin cap", scrie Antonia Diaconu.Procurorul a atasat si extrase din Constitutia Romaniei, Declaratia universala a drepturilor omului si drepturile omului conform legislatiei UE.V.D.