Activitatea Inspectiei Judiciare este blocata - nu mai are conducere din 1 septembrie

Mandatele lui Lucian Netejoru (inspector-sef) si al lui Gheorghe Stan (inspector-sef adjunct) de la Inspectia Judiciara s-au incheiat in data de 1 septembrie. Pana la delegarea unor inspectori sefi, intreaga activitate a institutiei bate pasul pe loc.In aceste conditii nu pot fi lucrate noi sesizari cu privire la eventuale abateri disciplinare ale magistratilor si nici nu vor putea fi incheiate cercetarile derulate in acest moment de catre inspectorii judiciari, toate documentele aferente avand nevoie de un aviz al conducerii, au precizat surse judiciare.De asemenea, nu vor exista nici sesizari din oficiu cu privire la abaterile pe care magistratii le-ar savarsi, acest aspect fiind in lista atributiilor inspectorului-sef.Pentru a evita ca activitatea de baza a Inspectiei Judiciare sa fie blocata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis in urma cu cateva zile, spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii, o ordonanta prin care cere prelungirea mandatelor lui Netejoru si Stan, pana cand se ocupa aceste functii.Insa, surse din cadrul CSM arata ca nu a fost inca stabilita o data pentru avizarea ordonantei lui Tudorel Toader.Pe de alta parte, minuta Comisiei nr.1 a CSM, intrunita in 9 iulie, arata ca si-a insusit punct de vedere al DLDC (Directia Legislatie, Documentare si Contencios) privind posibilitatea de delegare in functiile de inspector sef si inspector- sef adjunct al Inspectiei Judiciare. Potrivit unor surse, DLDC a concluzionat ca Plenul CSM poate delega in functiile de inspector-sef si inspector-sef adjunct, insa o data a intrunirii plenului nu a fost stabilita, pana la acest moment.Despre aceasta decizie a Comisiei nr.1, si judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, arata ca plenul este organul competent sa delege in functiile de conducere."Ori de cate ori mandatul legal al conducatorului oricarei instante sau parchet inceteaza iar functia nu este ocupata prin concurs sau examen, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii deleaga un judecator, respectiv un procuror in acea functie pana la ocuparea ei prin concurs sau examen. Nu este obligatorie delegarea ocupantului anterior al functiei, Sectia apreciind. (...) In cazul Inspectiei Judiciare, Comisia nr 1 a Consiliului a decis, firesc fata de cele ce preced, ca Plenul CSM are competenta legala de a delega si in functiile de conducere in care are indrituirea legala sa numeasca", a scris judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, pe Facebook Inspectia Judiciara este o institutie intens discutata in interiorul CSM, existand posibilitatea ca acesta sa fie unul dintre motivele pentru care nu a fost inca luata o decizie privind conducerea acestei institutii. De altfel, sapte membri au transmis, zilele trecute, o scrisoare lui Eduard Hellvig, prin care ii cer directorului SRI sa transmita Consiliului protocolul incheiat cu Inspectia Judiciara si sa urgenteze desecretizarea documentului, deoarece institutia este, potrivit magistratilor, singura care a refuzat nejustificat sa il transmita, desi i-a fost cerut in doua randuri.Institutia a fost impartita in doua si cu ocazia controlului facut la DNA, in toamna anului trecut.