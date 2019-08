Acuzat de "razbunare pentru ajutorul dat justitiei", un clujean recidivist a fost condamnat la 4 ani de inchisoare

Ziare.

Pe rolul Curtii de Apel din Cluj au fost pana acum doua dosare cu aceasta acuzatie, cel de-al doilea fiind inca pe rol, informeaza Clujust.ro Barbatul condamnat definitiv pentru aceasta infractiune neobisnuita fusese liberat conditionat in martie 2019, prin urmare la cei patru ani se mai adauga si restul de pedeapsa neexecutat.Pe scurt, el a fost gasit vinovat pentru caAstfel, potrivit deciziei penale nr. 75/A/2019 a Curtii de Apel Cluj, starea de fapt din dosar se prezinta in felul urmator: "La data de 24.10.2014, in jurul o relor 11:00, in fata cabinetului medical aflat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla, detinutul R. R. R a fost lovit cu pumnul in zona fetei de catre detinutul P. C. I. In urma loviturii, persoana vatamata a suferit mai multe leziuni traumatice, inclusiv pierderea mai multor dinti, leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un numar de 22-25 de zile de ingrijiri medicale.Din materialul probator administrat in cauza a rezultat ca fapta a fost savarsita de catre P. C- I. impotriva pers. vat. R.R.R, pe motiv ca acestain dosarul 207/D/P/2010 al DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, dosar finalizat prin rechizitoriu, prin care s-a dispus printre altele si disjungerea cauzei fata de P.C.I. cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de minori (...) si proxenetism (...) in cursul judecatii, R.R.R. dand."Inculpatul a recunoscut savarsirea infractiunii in materialitatea sa (faptul ca l-a lovit pe numitul R.R.R), dar a afirmat ca l-a lovit doar pentru a se apara si nu pentru ca ar fi facut un denunt impotriva sa, insa Curtea de Apel nu l-a crezut, bazandu-se pe probele care au stat la dosar, printre care si "afirmatiile inculpatului facute la locul incidentului", informeaza sursa citata.Articolul 274 din Codul Penal, intitulat, prevede urmatoarele: "Savarsirea unei infractiuni impotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv ca a sesizat organele de urmarire penala, a dat declaratii ori a prezentat probe intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura dintre cele prevazute in art. 273, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime."