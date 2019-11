Acuzatii grave la Romsilva, dupa ce directorul regiei a retras o plangere penala impotriva lui Gheorghe Stan, numit de PSD la CCR

Ziare.

Mihailescu a retras plangerea penala dupa ce Gheorghe Stan a retras apelul declarat de DNA in Dosarul Romsilva-Hrebenciuc.Informatia este dezvaluita de jurnalistul Andrei Ciurcanu, care subliniaza ca acuzatiile departamentului sunt extrem de grave."Acuzatiile departmentului juridic la adresa lui Mihailescu sunt extrem de grave - 'prin adresa nr 10404/Gh M/21.10.2019 ati formulat o cerere de retragere a plangerii penale nr 7081/29.07.2019...' (pagina 4, punctul 20)", se arata intr-o postare pe Facebook a jurnalistului.El a postat pe reteaua sociala si un document adresat lui Mihailescu de catre Serviciul Juridic si Contencios Administrativ al Romsilva.Documentul este semnat de mai multi consilieri juridici. Acestia sustin, intre altele, ca Gheorghe Mihailescu "a demarat si persistat in actiuni de discreditare, intidimidare, umilire si discriminare a consilierilor juridici".Totodata, acestia il acuza pe Gheorghe Stan ca prejudiciaza interesele statului roman: "Noi apreciem ca plangerea nu trebuia retrasa, deoarece prin retragerea apelului declarat de DNA, procurorul Gheorghe Stan a lasat fara aparare Statul Roman intr-un dosar in care miza o reprezinta cele 43.227 de hectare de teren forestier proprietate publica a statului".