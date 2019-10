Adevarata urmasa a lui Dragnea

Ziare.

Am mai numit-o "Dragnea in fusta" si pe zi ce trece nu face decat sa demonstreze, in opinia mea, ca singura diferenta dintre ea si dictatorul incarcerat este de care parte a gratiilor se afla.Asa cum Liviu Dragnea a luat guvernarea si partidul pe persoana fizica, si Lia Savonea a luat CSM si sistemul judiciar pe persoana fizica. Sunt peste tot. Curtea de Apel Bucuresti ramane mosia ei. Exista informatia ca la nivelul CAB a si fost creata un fel de minisectie speciala, adica un fel de miniSS, cu judecatori bine selectati, care judeca toate procesele in care e implicat CSM.Sefii celor mai multe sectii ICCJ si presedintele ICCJ sunt oamenii ei, chiar daca numirea dnei Corbu a fost facuta cu incalcarea crasa a legii pe care o va judeca - ati ghicit! - minisectia de la CAB. Judecatorii care intra in ICCJ defileaza prin fata ei si depind de vointa ei.Inspectia judiciara e la degetul ei mic. A reusit sa impuna, prin Dragnea, doi judecatori CCR, pe dnii Stan si Deliorga. Controleaza SS. Nici nu mai vorbesc despre sectia de judecatori a CSM, la care sunt atasati reprezentantii societatii civile, facuti cadou tot de Dragnea.In zona parchetelor inca nu are suficienta aderenta, desi dl Olaru este mereu disponibil pentru oferta corecta, a pierdut DIICOT odata cu plecarea lui Felix Banila si, exasperant as zice, dupa reactiile domniei sale, actualul ministru al Justitiei ii este un adversar pe masura. In sfarsit, pare sa-si fi gasit nasul. De aceea s-a si opintit sa o puna in loc pe Dana Girbovan. Furioasa, dna Savonea apeleaza la tacticile lui Dragnea, adica noaptea cu hotii, dupa cum ne arata ultimul exemplu, convocarea sedintei CSM pentru marti dimineata printr-o adresa trimisa vineri seara, adica atunci cand s-a convins ca dna Dancila a semnat deplasarea la JAI pe 7-8 octombrie a ministrului Bichall.In paranteza fie zis, efortul Liei Savonea de a o ocoli pe Ana Birchall, dar si semnatura dnei Dancila pentru deplasarea la JAI arata ca pentru amandoua e clar ca actualul ministru nu va pleca prea curand. Explicatia data de Lia Savonea petru aceasta convocare decisa pe persoana fizica este o mostra de comportamant discretionar si abuziv tip Dragnea, dar si de dispret la adresa colegilor din CSM:Se pare insa ca unii dintre cei tratati ca slugile nu mai suporta. Nu stiu daca intentia de revocare a dnei Savonea din functia de presedinte CSM va avea castig de cauza, dar ea este un semnal puternic transmis in sistem, al doilea dupa ce doua Curti de Apel au votat revocarea dnei Savonea din CSM.Mai tineti minte ce a facut Dragnea cand a vazut ca se ingroasa gluma in dosarul Bombonica? A incercat a distruga legea? Asa a inceput asaltul impotriva justitiei, de la OUG 13 pana la conflictele de la CCR privind completurile ICCJ. Dna Savonea urmeaza pas cu pas aceeasi stategie.Chiar in perioada in care ANI a inceput sa ii verifice averea, CSM s-a napustit asupra legii Agentiei cu o propunere de modificare, pe o cale nelegala, pentru ca CSM nu are drept de intiativa legislativa. Dupa ce din CSM a sustinut toate mizeriile pesediste impotriva justitiei, dna Savonea i-a servit direct lui Robert Cazanciuc proictul de lege pentru amputarea legii ANI. Dupa o prealabila consultare a instantelor si parchetelor, spune CSM, despre care judecatorii si procurorii nu stiu insa nimic.Este un proiect de lege in privinta caruia ministerul Jutitiei a avut serioase obiectii. Deci, pe de-o parte, dna Savonea a incalcat atributiile de initiativa legislativa ale ministerului, dar a si incercat sa impuna, de la conducerea CSM, o reglementare in interes propriu. Ma intreb si eu daca nu ne aflam in fata unei fapte penale.Initiativa, dupa cum au aratat si asociatiile de magistrati , vizeaza cateva aspecte cheie:- depunerea declaratiilor de avere de catre magistrati la nivelul fiecarei instante sau parchet, descentralizat, nu la nivelul CSM asa cum e acum.- declaratiile nu ar mai fi publice decat 3 ani.-investigatiile ANI nu pot dura mai mult de 45 de zile, cu posibilitate de prelungire excepionala cu doar inca 45 de zile.- ar urma sa fie anonimizate datele personale ale celorlalti membri ai familiei, care apar in declaratiile de avere, dar care nu au obligatia proprie de declarare a averilor.- daca sotii au optat pentru regimul matrimonial al separatiei bnurilor, nici macar nu va fi mai nevoie ca veniturile sotului sa mai fie declarate, nici macar anonimizat.- notiunea de "diferente semnificative" intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei publice si veniturile realizate in aceeasi perioada creste de la pragul actual de aproape 50.000 de RON la peste 100.000 de RON.Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor explica intr-o analiza detaliata efectele acestor modificari:oricarui functionar public, magistrati inclusiv.Ce ar avea doamna Savonea de ascuns ar putea decoperi ANI, dar un exemplu concret exista deja. Ziare.com dezvaluia anul trecut ca avocatul Gil Vasile, sotul presedintei de atunci a CSM, Simona Marcu, a incasat de la Tel Drum 528.711 lei. Daca modificarile propuse la Legea ANI ar fi fost in vigoare, nu am fi putut sti cat din venturile dlui Vasile reprezinta contractul cu Tel Drum, asa cum nu am fi putut sti despre contractele din bani publici ale dlui Gil Vasile.Se pare ca dna Marcu a lucrat la acest proiect de amputare a Legii ANI. Sotul dnei Savonea e tot avocat, partenr cu Catalin Voicu, pana cand acesta a intrat in puscarie.- prin "imunitatea temporala" si prin disparitia obligatiei arhivarii declaratiilor,- in varianta separarii patrimoniilor,, iar Agentia nu ar putea evalua posibila supra dimensionare a unui astfel de patrimoniu. Modificarea legislativa cauta sa instituie, asadar, noi cai de dobandire a unor bunuri prin modalitati ilicite, fiind totodata asigurata si "imunitatea" aferenta in fata legii.Si din repertoriul copiei lui Dragnea nu putea lipsi apelul la CCR cu care sa isi faca partie acolo unde nu mai razbeste. Dna Savonea vrea sa o atace pe Ana Birchall la CCR pentru ca si-a permis sa coopereze in domeniul justitiei cu SUA.In toti anii acestia teribili, CSM nu a considerat necesar sa apere justitia la CCR, dar iata ca acum dna Savonea nu mai poate suporta colaborarea cu americanii. Inutil de spus ca dna Savonea este repetat laudata si aparata de Sputink Razboiul Birchall - Savonea este poate paradoxal, avand in vedere culoarea politica a ministrului, un ultim razboi cu "dragnismul". Dar el nu poate fi castigat decat daca sistemul judiciar se scutura de paralizia fricii si a lehamitei induse si de urmasa lui Dragnea.