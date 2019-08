Adevaratii vinovati din statul Caracal. Cum a ajuns avocatul PSD la familia Luizei?

Ziare.

com

, satul de unde Alexandra si Luiza au fost nevoite sa "ia ocazia" pentru ajunge in Caracal. Inteleg ca e singura varianta. Primarul din Dobrosloveni se numeste Gheorghe Tudorascu. Este ales de locuitorii din Dobrosloveni din 2008 incoace fara intrerupere. De trei ori adica. I-au cerut locuitorii sa rezolve problema transportului? Daca nu, inseamna ca nu i-a deranjat sistemul acesta atat de periculos. Daca da, de ce l-au reales, desi nu le-a rezolvat problema?, este clar ca incinerarea prelungita a corpului Alexandrei, cu vaselina si plastic, nu putea fi realizata vreme de cateva ore bune, se pare ca 5-6, fara fum mult si cu un miros greu. Si, totusi, nimeni nu a sunat la 112 sa dea alerta in privinta acestui fum. Oamenii le spun reporterilor, sunt cativa care au recunoscut si la DIIICOT, ca l-au simtit, ca i-a deranjat, dar s-au multumit sa inchida geamurile. Atat, au inchis geamurile. Cred ca in Germania, de exemplu, un asemenea fum ar fi provocat blocarea liniilor telefonice ale sistemului de urgenta.Veti spune ca nu au incredere in autoritati, pentru ca ele sunt mana in mana cu infractorii. Da, asa e. Dar cine stabileste autoritatile in judetul Olt si in Caracal?Zona este rosu aprins,In 2016, PSD a luat acolo 67%, in conditiile celei mai mari prezente din tara, aproape 50%. Din 6 deputati de Olt, 4 sunt PSD, intre ei Florin Iordache, cel care inainte de a face Facultatea de Drept la 42 de ani a fost inginer la fabrica de mobila din Caracal, Alexandru Stanescu, fratele baronului, si Dan Ciocan, despre ale carui relatii exact cu zona interlopa si a carui influneta in numirea sefilor politiei s-au scris nenumarate anchete de presa . Iar din 3 senatori de Olt, doi sunt PSD, in frunte cu Paul Stanescu.La alegerile europarlamentare, PSD a castigat cu 43%, iar in Cracal cu 34%. Deci, inteleg ca oltenii sunt destul de multumiti. Si atunci, de ce se plang de politie? Cine pune sefii politiei, cine pune prefectul, cine pune pana si femeia de serviciu din fiecare institutie publica? Cei pe care i-au votat. Ciocan, Stanescu, Iordache.Televiziunile se dedau la niste intoxicari incredibile, cu minciuni care au ajuns sa se bata cap in cap, bazate insa pe apetitul publicului pentru senzational, macabru, conspiratie. In acest ambalaj sunt livrate manipularile cu tinta aleasa.De exemplu, acum, povesti abracadabrante fac din lupul singuratic Dinca un autentic sef de retea transfrontaliera, pe de-o parte pentru a continua povestea care aduce trafic in seceta de stiri a verii, pe de alta parte pentru a ridica noua stea, Alexandru Cumpanasu, vestit deja de Ion Cristoiu ca prezidentiabil., care lanseaza cele mai abracadabrante teorii in scandalul Caracal, in calitate de reprezentant al familiei Luizei. Adica. La utlimele termene ale procesului "Bombonica",la proces. Un avocat la-ndemana unei familii din Dobrosloveni.. In aplauzele celor care astazi se plang ca statul e inert, a fost interzis ca SRI sa asigure suport tehnic in dosarele penale. In aplauzele celor care azi se plang, a fost trantita de CCR legea care prevedea cumpararea cartelelor preplatite doar cu actul de indentitate.In timp ce PSD facea din recursul compensatoriu un fel de gratiere indiferent de fapta, oamenii care azi se plang erau pasivi. Doar bunicul disperat al Luizei striga in fata portii lui Dinca: "ati dat legi sa eliberati toti infractorii din puscarii si uite unde am ajuns!". Prea tarziu.Cei care azi cer pedepsirea operatorilor de la 112 ar trebui sa stie ca alesul lor, Florin Iordache, este responsabilul proiectului care a prevazut dezincriminarea infraciunii de care pot fi acuzati operatorii de la 112, adica neglijenta in serviciu.Pe buna dreptate. Cei care cauta explicatii complicate pentru ca o saptamana practic nu s-a facut cercetare la fata locului (CFL) ar trebui sa stie ca motivul e cu mult mai simplu decat mai stiu eu ce conspiratie. DIICOT nu stia sa faca CFL in caz de omor, pentru ca CFL nu e perchezitie, ci cu totul altceva. De ce nu a fost chemata de la inceput echipa specializata in omoruri de la Bucuresti? Ca sa nu recunoasca DIICOT ca nu stie si sa nu iasa bine cei care chiar se pricep.DarTudorel Toader era eroul care a rapus-o pe Kovesi, care a luptat cu protocoalele, care a pus cizma pe procurori. Era eroul celor care voteaza PSD, ALDE, dar si al multor liberali.Ironia sortii este ca omul care a organizat ancheta profesionista de la Caracal, comisarul sef Radu Gavris, a fost la un pas de demitere, Carmen Dan i-a cerut demisia, pentru ca s-a opus amputarii codului penal, aceea care urma sa dezincrimineze neglijenta in serviciu, sa elimine din probatoriu inregistrarile facute de camerele stradale. De partea cui au fost cei care se plang acum sa statul e slab? Antena 3 il injura si acum cand are ocazia pentru interventia de atunci.Votul da puterea unor stanesti, ciocani, iordachi etc sa puna de la sef la portar in orice institutie numai clienti politici. Pasivitatea noastra le valideaza actiunile. Permeabilitatea noastra la manipulare ne face masa de manevra.Asa ca daca astazi e un prohod, el este al rezultatului alegerilor noastre. Si daca e ceva care ne poate salva, cu stat cu tot, este tot decizia noastra.