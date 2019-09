Adevarul nerostit despre Caracal si marile erori ale DIICOT

Ziare.

com

Nu cred ca exista un caz de manipulare de proportii mai demn de a fi studiat la scoala decat tragedia de la Caracal. Nenorocirea unor fete si a familiilor lor a fost confiscata, siluita si folosita aproape obscen atat ca o continuare a altei mari mistificari, cazul Sorina, dar si dincolo de miza strict antijustitie urmarita in acel caz.Hiene flamande care de audienta, care de functii, care de imagine sau propaganda s-au suit pe cadavre si isi hranesc cu ele scopurile imunde. Si ca sa faca asta s-au folosit de nevoia disperata a unor parinti de a spera, in fata unei orori pe care e de inteles ca mintea lor a refuzat sa o cuprinda.Cand am plecat in concediu, la mijlocul lui august, televiziunile de stiri macinau cand doar conspirationist, cand de-a dreptul isteric, teza inevitabilei retele din care Dinca ar fi facut parte si vesteau cu ton de predicator reciclat aparitia rapida si iminenta a complicilor.M-am intors din concediu ca intr-o zi a cartitei. Temele erau aceleasi, abordarile aceleasi, vestirile aceleasi,Este exact asa cum investigatorii au stiut ca este din datele reale ale anchetei, atunci cand ele au inceput sa se lege.Este exact ceea ce a comunicat si Felix Banila printre randurile declaratiei sale de presa ca un proces verbal. Nu exista o retea si ca sa salveze dosarele de omor si viol pentru care nu este competent,Este deja clar ca Gh. Dinca este un lup singuratic care actioneaza sub impulsul unor obsesii sexuale grave. A violat, a avut manifestari de pedofilie si a ajuns la crima. Un psihopat, ceea ce nu inseamna lipsit de discernamant, care a actionat nestingherit si pentru ca nu este deloc prost., iar cand simte fum, de exemplu, in loc sa alerteze autoritatile, inchide geamurile., asa ca femeia violata prefera sa taca, si de frica agresorului, dar si pentru a nu fi intrebata cum l-a starnit pe violator, pentru ca sigur femeia e de vina.Dardin cauza unor autoritati slabe si corupte, asa ca disparitia unor fete nu mai impresioneaza multa lume.Adevarul acesta a fost destul de clar inca din prima perioada a anchetei, dar nimeni nu s-a obosit sa-l comunice clar.in asteptarea Ordonantei care urma sa le rezolve problema, dandu-le competenta de investigare asupra tuturor rapirilor cu agresiune sexuala.Ordonanta a picat pentru ca ea continea si inasprirea conditiilor de liberare conditionata, inasprire despre care afonii juridic din PSD nu au stiut ca se va aplica de-abia pentru faptele comise dupa intrarea ei in vigoare, pentru ca tot ce e comis sub imperiul legii mai favorabile beneficiaza de ea indiferent cand e descoperit si judecat.DIICOT a impins sau a tolerat stiri pe surse despre existenta acestor retele si chiar pastrarea dosarului a fost un indiciu in directia asta. De ce a tinut cu dintii de dosar si nu l-a declinat catre un parchet competent pe omor? Pentru ca l-a crezut usor, pe principiul cine poate mai mult, adica trafic, poate si mai putin, in mintea dlui Banila si numai in mintea dlui Banila, adica omor. Si au crezut ca e rost de glorie rapida, numai buna de-o functie de procuror general.Ca nu e asa s-a vazut mai ales in primele zile ale anchetei, pana la interventia celor de la Omoruri, cand cercetarea la fata locului era un haos. Ancheta omorurilor are specificul ei, are o metodologie specifica, pe care daca nu le cunosti esti la elefantul printre portelanuri.Cu oamenii aceia nu a vorbit nimeni, nu le-a explicat nimeni nimic. Au fost lasati in seama celor doua hiene mediatice, Alexandru Cumpanasu si avocatul Tonel Popa, care i-au manipulat cum au vrut ei, pornind de la nevoia lor de a se agata de o speranta cat de mica.Sigur ca in fata dezastrului, fie ca e vorba de o pierdere socanta sau o boala, prima reactie psihologica de aparare e negarea. Si negarea aceasta a fost manipulata si hranita cinic cu aberatii umflate din motive diferite.Alexandru Cumpanasu, dupa cum se vede, a simtit trambulina catre presedintie. Ma intreb cine ii aduna semnaturile? Oare prieteni din vechiul DGIPI dornici de revansa, dupa cum se zvoneste? Tonel Popa este un avocat al PSD, la propriu, pescuitor in ape tulburi, cu un trecut personal sulfuros si care face acum cariera pe toate ecranele cam cum a devenit si dna Vasi vedeta cu cazul Elodia.Televiziunile de stiri calaresc teza antijustitie preferata si isi umplu sacii audientelor cu cifre record. De remarcat ca audientele record le-a avut televizunea care a depasit toate limitele aberatiei si abjectiei. Povestea unui criminal in serie oricat de socanta are viata scurta. Dar cand filmul horror devine serial cu scenarii alambicate, beneficul se intinde, se amplifica.Lumea nu vrea sa fie informata, vrea sa se simta informata, zicere atribuita creatorului televizunii FoxNews, Roger Ailes. Si dorinta aceasta este suprasaturata mai ales cu fake-news.Acum povestea devine subiect de campanie prezidentiala, se arunca pisica dintr-o curte intr-alta, fiecare isi alege abordarea preferata si avantajoasa. Mai baga capul in poza si cate un pensionar dornic de o tarzie celebritate macar din vorbe, daca nu a fost sa fie si din fapte.Cazul a devenit un balci care batjocoreste si memoria victimelor si suferinta parintilor, oameni simpli, victime sigure ale sarlatanilor care le vand sperante.Si in timp ce DIICOT se face ca se speteste cu comisii rogatorii si inventare de complici atat de putin conturati incat nici macar suspecti nu pot deveni, ce sa mai vorbim despre retineri, nu se discuta aproape deloc despre ceea ce ar trebui sa fie o directie esentiala: verificarea tuturor disparitiilor din zona, pentru a vedea cate au legatura cu Dinca si care este numarul real al victimelor acestui criminal in serie.