Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei sesizeaza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile Codurilor penale

12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale

Ziare.

com

"PNL, ca si in cazul Legilor justitiei, si in cazul Codului penal si Codului de procedura penala s-a adresat Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) in vederea sesizarii Comisiei de la Venetia. Astazi, Comisia de Monitorizare a Comisiei Europei a aprobat solicitarea formulata de PNL si a decis sesizarea Comisiei de la Venetia privitor la toate modificarile care sunt aduse la Codul de procedura penala si la Codul penal", a anuntat Ludovic Orban, potrivit Mediafax.Liderul liberalilor a solicitat Curtii Constitutionale a Romaniei sa amane pronuntarea asupra sesizarii depuse de PNL la CCR cu privire la modificarea Codului de procedura penala pana cand Comisia de la Venetia va da un punct de vedere si dupa sesizarea liberalilor facuta catre Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.Camera Deputatilor a adoptat saptamana trecuta, ca for decizional, proiectul de lege care aduce modificari Codului de procedura penala . USR si PNL au atacat deja modificarile la CCR.Joi dimineata, Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput dezbaterile privind modificarea Codului Penal.Iata ce decizii s-au luat azi:Comisia Iordache a amanat insa discutarea unuia dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate, cel referitor la abuzul in serviciu Liderul PSD, Liviu Dragnea, este direct vizat de acest articol, fiind condamnat saptamana trecuta, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul "Bombonica", in care prejudiciul a fost stabilit la 108.000 de lei.Conform documentelor aflate pe masa comisiei speciale, Ministerul Justitiei a propus ca prag minim pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economie (1.900 lei brut) . In schimb, deputatul PSD Catalin Radulescu a propus un prag de 200.000 de lei. 12 state occidentale trag un semnal de alarma relativ la modul in care Puterea de la Bucuresti are de gand sa modifice Codurile Penale.Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis joi Ziare.com, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".I.O.