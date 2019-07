Alegerea Vioricai Dancila: SS sau faliment

jurisprudenta recenta a Curtii Constitutionale

reprezinta o potentiala amenintare la adresa independentei operationale a procurorilor si poate impiedica lupta eficienta impotriva coruptiei in Romania

De remarcat ca documentul nu se refera doar la SS, ci si la detalii care arata o fina cunoastere a realitatilor sistemului judiciar din Romania, de exemplu, referirile privitoare la promovarea judecatorilor si procurorilor, precum si la raspunderea materiala pentru erori judiciare.Mai mult,".Asadar, din start, orice afirmatie de tipular fi de un desavarsit ridicol.In privinta SS, GRECO face referiri la criticile Comisiei de la Venetia, dar pe un ton chiar mai dur. Si nu am nici cea mai mica indoiala ca si viitorul raport MCV, aflat deja in lucru dupa vizita delegatiei CE la Bucuresti de saptamana trecuta, va critica la fel de aspru existenta SS.Au cazut si teoriile potrivit carora recomandarile GRECO nu sunt obligatorii. Cat timp faci parte dintr-o structura, indiferent cum se numeste ea, ai obligatia sa respecti regulile respectivei structuri. Desigur, daca vrei sa mai ramai in ea.Facultativa este doar apartenenta la grup, nu ai nicio obligatie nici sa intri, nici sa ramai in el, dar, daca vrei sa ramai, regulile lui sunt obligatorii. Dar, ca in cazul Belarus, care si-a permis sa ignore GRECO, sanctiunea nu este neaparat excluderea explicita, formala. Exista si marginalizarea.Trompetele sistemului antijustitie au inceput o operatiune de: si alte state, precum Olanda, nu s-au conformat recomandarilor GRECO. Asta, cu tot respectul, doar GRECO stabileste, prin raportul de neconformitate, si GRECO a stabilit asta doar in privinta Belarus. Pana acum.Cat despre recomandari, una este cand medicul ii spune unui pacient sanatos ca ar fi bine sa manance mai putine dulciuri ca sa nu se imbolnaveasca cumva si alta cand ii spune unui diabetic sa renunte la dulciuri ca sa nu moara.Una este sa recomanzi imbunatatiri, alta sa constati ca a aparut o anomalie care matraseste dupa bunul plac judecatori si procurori.Deci dincolo de toate manipularile pentru uzul celor care vor sa creada, lucrurile sunt destul de clare si nu trebuie sa fii un geniu ca sa le intelegi. Cred ca pana si Florin Iordache putea sa inteleaga caSi ma refer aici la santajarea pe fata a procurorilor si judecatorilor din CSM, la sechestrarea pasaportului unui copil, adica impunerea unei masuri asiguratorii practic, fara nicio baza legala, la mentinerea urmaririi penale impotriva Codrutei Kovesi, desi o decizie a ICCJ constata ca ea nu a indeplinit conditiile de legalitate, deci, implicit, trebuie sa inceteze, la retragerea apelurilor in cazuri controversate de politicieni ca Ghita, Hrebenciuc si inteleg ca s-ar pregati Bica, la scurgerile de informatii inclusiv in situatiile in care nu poate fi vorba despre "indiscretia" avocatilor, la numirea sefului SS prin vot politic la CCR, adica la rea vointa evidenta, la lipsa de profesionalism si la politizare pe fata.Tot ce mai poate face Viorica Dancila este sa mai traga de timp, pana va aparea si raportul MCV.Eu nu cred, si am mai spus-o, ca CE isi va mai bate capul asa cum si-a batut capul Frans Timmermans sa impiedice Romania sa ajunga la activarea art. 7 si, in general, la desprinderea totala de principiile europene.Si asta pentru ca pe de-o parte dl Timmermans avea o relatie speciala cu Romania, iar pe de alta parte Romania nu mai este nici inainte de preluarea presedintiei ConsUE si nici in exercitiul presedintiei.Asta nu inseamna ca vor scadea exigentele. Nu, ele sunt tot acolo. DarPoate fi art. 7, dar. Ne tot lamentam ca nu stiu cine vrea Europa cercurilor concentrice. O fi vrand. Dar si Guvernul Romaniei se straduieste sa se aseze pe cel mai indepartat cerc, ba chiar cu pericol de a-l rata si pe acela.Fondurile europene vor fi legate de statul de drept, Romania are deja probleme financiare evidente, se imprumuta galopant ( numai ieri cu 2 miliarde de euro, ceea ce a dus imprumurile externe la suma record de 5 miliarde numai in primele sase luni ale anului), promisiunile electorale sunt uriase, noua lege a pensiilor, de exemplu, implica un impact bugetar urias