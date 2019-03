Alistar si Chelariu (CSM), contestati chiar de societatea civila: Intimideaza magistratii si reprezinta interesele partidelor!

ActiveWatch

VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie

CeRe - Centrul de Resurse pentru Participare Publica

ECPI-Centrul Euroregional pentru Initiative Publice.

Accept

Militia Spirituala

Asociatia CIVICA

Initiativa Romania

Ziare.

com

Reactia vine dupa ce, saptamana trecuta, Alistar si Chelariu au transmis un comunicat de presa in care au condamnat deciziile luate de procurorii si judecatorii din tara care au iesit sa protesteze fata de OUG7."Solicitam tuturor magistratilor sa nu se lase angrenati in actiuni care sunt prejudiciabile pentru cetateni privind dreptul de acces neintrerupt la justitie si un drept de petitionare nealterat, indiferent de natura si etapa procedurala a cauzelor lor", au aratat cei doi.In replica, 8 asociatii si organizatii neguvernamentale cu o activitate indelungata si recunoscuta in domeniul justitiei si politicilor publice i-au contestat pe Alistar si Chelariu."Victor Alistar si Romeo Chelariu nu reprezinta societatea civila, ci societatea de partid, primul dintre cei doi fiind, de altfel, in carti pentru preluarea unui fotoliu ministerial in perioada guvernului Ponta. Faptul ca cei doi sunt astazi in CSM se datoreaza numai procedurii de alegere care permite ocuparea posturilor destinate reprezentantilor societatii civile de catre favoritii Senatului, iar nu a organizatiilor neguvernamentale pe care ar trebui, teoretic, sa le reprezinte. (...)Atat Alistar, cat si Chelariu ar trebui sa fie vocile care sa atraga atentia asupra simulacrelor de consultari cu asociatiile profesionale ale magistratilor care au loc in mod regulat la Ministerul Justitiei si unde participa aceleasi cateva organizatii apropiate de coalitia de guvernare, desi un numar din ce in ce mai mare de magistrati se delimiteaza explicit de ele.In schimb,care, frustrati de atacurile repetate la adresa Justitiei, au fost impinsi la masuri de protest extreme pentru breasla din care fac parte", acuza semnatarii comunicatului de presa.In aceste conditii, reprezentantii celor 8 ONG-uri subliniaza ca ele "sustin dreptul la libera exprimare si protest al magistratilor din Romania si se delimiteaza, totodata, de pretinsii reprezentanti ai societatii civile din CSM".Comunicatul este asumat de:Protestele judecatorilor si procurorilor continua si in aceasta saptamana. Judecatorii galateni au decis, luni, in unanimitate, sa se alature protestelor din toata tara, solicitand abrogarea Ordonantei de Urgenta 7.De asemenea, DIICOT a anuntat, luni, ca isi schimba forma de protest fata de OUG 7 , procurorii directiei urmand sa poarte banderole albe.C.B.