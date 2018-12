Amanari pe banda rulanta la Inalta Curte: Si dosarele lui Ponta, Grebla si Tariceanu se judeca la anul

Amanari pentru Dragnea, Tariceanu, Ponta si Grebla

C1: 32 de dosare

C2: 38 de dosare

C3: 27 de dosare

In loc sa fie judecate termenele, insa, in cele mai multe cazuri se decide amanarea pentru anul viitor. Tot miercuri Consiliul Superior al Magistraturii decide daca la inceput de an se vor face noi trageri la sorti pentru anul 2019 in cazul completurilor de la ICCJ.Potrivit unor surse din magistratura, daca in dosarele de pe masa ICCJ de azi nu se administreaza probe, completurile ar putea fi schimbate in 2019, astfel ca la urmatorul termen altii vor fi magistratii care vor judeca dosarele. Primul dosar amanat a fost DGASPC Teleorman - Liviu Dragnea, pana pe 21 ianuarie , dupa ce avocatul lui Constantin Balaban a facut cerere de amanare, deoarece nu s-a putut prezenta la acest termen dn motive medicale. Liviu Dragnea si inculpatii din acest dosar, mai putin Nicusor Gheorghe, au lipsit la termenul de astazi.Apoi au fost amanate si dosarele in care sunt judecati fostul premier Victor Ponta, seful SGG, Toni Grebla, si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Acest complet are pe rol un numar de 32 de dosare. Printre ele - procesele "Turceni- Rovinari" - cu fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova, "Retrocedarile de paduri" - cu Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam si Tudor Chiuariu, procesul fostului deputat PSD Sebastian Ghita - cazul cu fostul primar al orasului Ploiesti, spetele fostului senator PSD Victor Mocanu, procesul fostului consilier prezidential George Scutaru si al fostului deputat Dan Motreanu, precum si al fostului deputat Cristian Rizea.In plus, mai sunt si contestatiile in anulare facute impotriva sentintelor definitive de fostul secretar al Elenei Udrea, Tudor Brezu, si de sotia fostului deputat PSD, Dan Bordeianu.Acest complet are pe rol un numar de 38 de dosare. Printre acestea se numara DGASPC Teleorman-Liviu Dragnea sau cazul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de sefi de politie si parchete din Prahova.In plus, mai sunt si contestatiile in anulare si revizuirile facute impotriva sentintelor definitive de fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, Rudel Obreja, fostul sef al ANAF, Serban Pop, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, fostul senator Dan Sova (CET Govora), fostul sef al DIPI Ilfov, Vlad Mihai, si fostul europarlamentar Adrian Severin.Acest complet are pe rol un numar de 27 de dosare. Printre procese sunt si cele care ii vizeaza pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, pe fostii deputati Constantin Adascalitei si Mircea Rosca si pe fostul ministru Cristian David.In plus, mai sunt si contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive facute de fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul deputat Dan Bordeianu si fostul senator Marius Isaila.