Ambasada Germaniei si Comisia Europeana sunt in "no comment" dupa decizia CCR, dar amintesc de MCV

"Urmarim evenimentele cu mare atentie. De altfel, si Comisia Uniunii Europene s-a exprimat deja, in mod oficial, in legatura cu aceasta", a transmis joi Ambasada.Comisia Europeana nu comenteaza deciziile instantelor nationale, a transmis joi si un purtator de cuvant al executivului comunitar, ca reactie dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat un conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA."Nu comentam deciziile instantelor nationale. Dupa cum stiti, lupta impotriva coruptiei este un domeniu pe care Comisia il evalueaza periodic in raporturile sale din", a precizat purtatorul de cuvant.Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca presedintele Romaniei trebuie sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare a Laurei Codruta Kovesi."Curtea, cu majoritate de voturi, a statuat: 1. Constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, generat de refuzul presedintelui Romaniei de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi. 2. Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi", arata CCR.