Ambasada Marii Britanii: Orice modificare a sistemului de justitie trebuie sa ia in considerare recomandarile MCV

12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale

"Marea Britanie este un sustinator constant al Romaniei in eforturile sale de a consolida statul de drept. Speram ca orice modificare adusa sistemului de justitie are rolul de a promova independenta si eficienta operationala a institutiilor judiciare si de a consolida statul de drept in Romania. Orice modificare a sistemului de justitie trebuie sa ia in considerare recomandarile Mecanismului de Cooperare si Verificare al UE, o conditie pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007.Speram, de asemenea, ca acest proces include o consultare larga si deplina cu toti actorii implicati. Speram, de asemenea, ca orice modificari au rolul de a sprijini si dezvolta progresul important realizat de Romania in ultimii ani in lupta impotriva coruptiei si pentru consolidarea statului de drept, prin realizarile unor institutii precum DNA", se arata intr-un raspuns al Ambasadei oferit la solicitarea Agerpres.Si Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a transmis, dupa intalnirea pe care a avut-o joi cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca atat Comisia Europeana, cat si partenerii internationali au subliniat in repetate randuri ca lupta impotriva coruptiei si asigurarea unui sistem judiciar independent si profesional sunt de o importanta capitala."In acest context, urmarim indeaproape si cu ingrijorare reformele judiciare si ceea ce se intampla cu Codurile penale din Romania", i-a mai transmis Timmermans lui Tariceanu, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene.Joi, 12 state occidentale au tras un semnal de alarma cu privire la modul in care Puterea de la Bucuresti are de gand sa modifice Codurile Penale.Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis joi Ziare.com, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".