Ambasadorul Germaniei la Bucuresti: Lucrurile trebuie schimbate in interesul tarii, nu al unor politicieni

Ziare.

com

"Am privit intotdeauna oportunitatile pentru Romania. Ceea ce am observat si am regretat intr-o anumita masura, este ca discutiile despre reforma justitiei si altele au inceput sa polarizeze societatea, sfera politica si societatea", a afirmat Cord Meier-Klodt, intr-un interviu pentru emisiunea "Pasaport diplomatic", de la Digi24 Ambasadorul german a adus in spijinul afirmatiei sale ceea ce a spus vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in vizita pe care a facut-o la Bucuresti."Daca participi la un maraton, si ati ajuns aproape de final - acestea sunt deja cuvintele mele -, nu te opri la ultima curba. Sau si mai rau, nu fugi inapoi. Nu este in interesul tau. Continua. Toti partenerii nostri internationali au avut multa incredere cand au vazut aceste rezultate. Si e adevarat,, deci as incuraja foarte mult partenerii nostri sa continue sau sa se intoarca la directia pozitiva pe care a avut-o in anii trecuti", a explicat diplomatul.Desi aceasta a folosit formule diplomatice, putem lesne sa intelegem ca se refera la felul in care actuala majoritate politica de la Bucuresti a abordat schimbarile pe care vrea sa le aduca sistemului de justitie."Noi, Germania, si cred ca e valabil si pentru alte tari partenere, nu am vazut niciodata acest proces de reforme in termeni de alb si negru. Nu sunt de o parte unii care au dreptate si de cealalata altii care nu au. (...) Anumite lucruri trebuie corectate in decursul anilor, institutiile trebuie sa gaseasca un echilibru adecvat al puterilor, intelegem si acest lucru.Dar ma intorc la ce am spus mai devreme,sau altele".Afirmatiile diplomatului german vin in contextul in care Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat un raport despre Romania in care isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti."GRECO cere Romaniei sa renunte la infiintarea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces, initiat in februarie 2018, privind destituirea sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva" se arata in raport.