Ambasadorul Germaniei: Ultimii trei ani in Romania au fost agitati. Salut angajamentul foarte ferm al noului guvern de a pune in aplicare recomandarile europene

Ambasadorul german Cord Meier-Klodt se arata insa optimist: Romania, dupa trei ani de avertismente europene, incepe sa fie promitatoare, iar romanii europeni ar putea sa se intoarca acasa."Ultimii trei ani aici, in Romania, au fost intr-adevar foarte agitati. In orice caz, si pentru mine a fost o perioada intensa. In cateva randuri, impreuna cu partenerii nostri, ne-am exprimat in mod public ingrijorarile cu privire la calea urmata de Romania, mai ales in domeniul reformelor justitiei.De asemenea, am lansat un apel de a fi respectate recomandarile Comisiei Europene sau ale Comisiei de la Venetia. In acest context, salut angajamentul foarte ferm al noului guvern de a lua in serios si de a pune in aplicare aceste recomandari. Este un semnal pozitiv.Insa pentru mine a fost intotdeauna o prioritate sa contribui, in masura posibilitatilor mele, la dezvoltarea potentialului enorm pe care il are Romania in relatiile noastre bilaterale si in Europa in general".Acesta mai spune ca participarea la vot, la scrutinul european, e un semnal de incredere dat de romani intregii Europe:"Am fost profund impresionat, in acest context, cum in luna mai a acestui an Romania a inregistrat o participare la vot cu 50% mai mare decat in urma cu patru ani. Printre alegatori s-au numarat mai ales foarte multi tineri, unii dintre acestia votand pentru prima oara. Ce semnal frumos pentru Europa transmis din Romania!"