Ambasadorul Romaniei in Costa Rica si-a incheiat mandatul la cerere. Ce stie MAE despre azilul politic cerut de Udrea si Bica

Ziare.

com

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe arata, intr-un raspuns pentruca intre rechemarea in tara a lui Ion Vilcu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala si in Republica Honduras, si cererile de azil politic pe care Udrea si Bica sustin ca le-ar fi depus nu exista nicio legatura."Decizia de incheiere a mandatului domnului Ion Vilcu s-a realizat la solicitarea acestuia, inaintata la inceputul lunii martie, si are la baza o motivatie exclusiv profesionala, care se refera la noua calitate pe care Ion Vilcu o va ocupa in cadrul conducerii Organizatiei Mondiale a Turismului (UNWTO).Preluarea acestei pozitii importante de decizie si influenta in cadrul acestui organism international reprezinta o confirmare a expertizei si calitatii profesionale a diplomatilor romani in plan multilateral", se arata in raspunsul MAE.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de rechemare in tara a lui Ion Vilcu, la cateva zile dupa ce Elena Udrea a anuntat ca vrea sa obtina statut de refugiat politic in Costa Rica.Vineri, a fost randul Alinei Bica sa anunte instanta din Romania ca nu are de gand sa revina in tara si ca a obtinut un statut provizoriu de refugiat politic.Pe de alta parte, in acelasi raspuns al MAE pentru Ziare.com, se precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara, formulata de Udrea sau de Bica.Mai mult, niciuna dintre cele doua nu a contactat misiunea diplomatica romana din Ciudad de Mexico cu solicitari de servicii, asistenta sau protectie consulara.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat si el, vineri, ca nu a primit personal si nu a auzit ca Ministerul Justitiei sa fi primit vreun document privind solicitarea Alinei Bica de acordare a statutului de refugiat politic.Acesta a subliniat ca nu Ministerul Justitiei este cel care permite unui inculpat sa paraseasca tara si nici nu este cel care ia masurile de interdictie, ci instantele, iar Ministerul Afacerilor Interne este cel care supravegheaza daca au fost respectate aceste masuri. El a spus ca in acest caz trebuie vazut daca fiecare si-a facut treaba. Fosta sefa a DIICOT Alina Bica ar fi cerut din ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica , a anuntat vineri, la ICCJ, avocatul sau, la ultimul termen al procesului ANRP in care aceasta este judecata alaturi de omul de afaceri Dorin Cocos.In urma cu o saptamana, la ultimul termen in dosarul Gala Bute, si avocatul Elenei Udrea a anuntat ca aceasta a solicitat azil politic in Costa Rica si a solicitat audierea prin videoconferinta, insa instanta a considerat nerelevante documentele prezentate si a respins cererea.