Ambasadorul SUA: Pentru a combate coruptia e nevoie de o justitie independenta si un Guvern curat

"Nicio societate nu este imuna la asta, nicio o tara nu este imuna de la coruptie . (...) In lupta impotriva coruptie este bine sa ai un sistem judiciar independent, un efort intens al procuraturii, insa instantele singure nu pot cuceri coruptia. Este de mare ajutor sa ai un Guvern curat. Experimente au fost incercate in jurul lumii de a face guverne in care este dificil sa ai activitati corupte, dar chiar si acelea tind sa dea gres. Ceea ce este extrem de important este un efort civic de a lupta impotriva coruptiei, atat prin organizatiile neguvernamentale, sprijin din sectorul privat, al companiilor si, in cele din urma este important ca cetatenii, la nivel individual, sa fie motivati de valori precum democratia, libertatea si statul de drept", a declarat Hans Klemm, in cadrul unui concurs organizat de Ambasada SUA in Romania, cu ocazia Zilei Internationale Impotriva Coruptiei.Klemm a afirmat ca si SUA se confrunta cu fenomenul coruptiei, ambasadorul american oferind si un exemplu in acest sens."Venind pe drum incoace tocmai citeam un articol despre un congresman din San Diego, care in prezent este anchetat de FBI pentru incalcarea finantarii campaniei electorale si un lucru despre domnul Hunter (Duncan Hunter - n.r.), care ar putea sa va fie familiar, este ca in ciuda acestei presupuse incalcari, in ciuda punerii sub acuzare a domnului Hunter si a sotiei sale, acesta a fost reales in Congres, intr-unul dintre districtele din California, in luna noiembrie a anului trecut. Deci astfel de lucruri se intampla nu doar in alte tari din lume, dar si in tara mea, in SUA", a adaugat Hans Klemm.Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm a fost prezent, joi, la finala concursului de discursuri "Nu coruptiei", lansat de ambasada cu ocazia Zilei Internationale Impotriva Coruptiei. Dintre cele zece discursuri prezentate de finalisti, castigatoarea a fost o studenta din Cluj Napoca, respectiv Florina Dan, careia premiul i-a fost inmanat de Hans Klemm.