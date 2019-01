Amenzi de 2,44 milioane de euro pentru ANAT si 13 agentii de turism: S-au inteles sa nu scada preturile vacantelor

Ziare.

"Autoritatea de concurenta a constatat ca, in perioada iunie 2013-septembrie 2016, 13 agentii de turism si-au coordonat politicile comerciale, inclusiv printr-un schimb de informatii sensibile din punct de vedere concurential, cu scopul de a nu permite scaderea preturilor produselor/pachetelor turistice comercializate", se arata in comunicat.Astfel, potrivit autoritatii, agentiile de turism nu au redus, sub un anumit nivel, pretul de vanzare catre clienti pentru produsele turistice si/sau pachetele de servicii turistice comercializate."De asemenea, acestea au limitat sau au eliminat campaniile promotionale ale companiilor concurente care ofereau reduceri sau gratuitati clientilor si si-au impartit numarul de locuri in avioanele contractate pentru zborurile de tip charter pentru a limita astfel in mod artificial oferta in vederea cresterii pretului de vanzare", se arata in comunicat.Amenzile au fost aplicate astfel:Aerotravel (amenda de 400.754,46 lei),Air Fla (amenda 9.618,91 lei),Corali Holidays (amenda 6.644,12 lei),Eximtur (amenda 685.116,14 lei),Fibula Air Travel (amenda 88.310,64 lei),Happy Tour (amenda 519.597,56 lei),Nova Travel (amenda 124.616 lei),Paralela 45 Turism (amenda 1.723.737 lei),Prestige Tours International (amenda 2.139.282,82 lei),Prompt Service Travel Company (amenda 186.084,73 lei),Rezeda World Travel (amenda 28.780,08 lei), Tez Tour (amenda 55.930 lei),Touring Europabus Romania (amenda 5.397.762,87 lei).Christian'76 Tour a aplicat la programul de clementa, oferind dovezi privind existenta faptelor anticoncurentiale, si a primit imunitate la amenda, potrivit autoritatii.Totodata, companiile Aerotravel, Eximtur, Fibula Air Travel, Nova Travel, Paralela 45 Turism, Prompt Service Travel Company, Rezeda World Travel, Tez Tour, Touring Europabus Romania au recunoscut participarea la practica anticoncurentiala si au beneficiat de reducerea cu 20% din nivelul de baza al amenzii."Investigatia va continua analiza privind posibilul comportament anticoncurential al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom S.A., respectiv facilitarea savarsirii faptei anticoncurentiale", se arata in comunicat.In cadrul aceleiasi investigatii, Consiliul Concurentei a sanctionat ANAT cu 53.304,02 lei deoarece, in perioada septembrie 2012 - aprilie 2016, ar fi interzis membrilor sai care operau ca revanzatori pentru produse turistice si/sau pachete de servicii turistice, sa acorde clientilor reduceri sub forma cedarilor unei parti din comisioanele ce le reveneau de la companiile (tur-operatorii) care ofereau acele produse/pachete turistice."ANAT si-a recunoscut fapta anticoncurentiala si a beneficiat de o reducere a amenzii de 20%. Totodata, Consiliul Concurentei a impus ANAT obligatia de a organiza si derula actiuni de instruire pentru agentiile membre si angajatii acestora, pentru a cunoaste reglementarile din domeniul concurentei si, astfel, sa poata identifica posibile practici anticoncurentiale", se arata in comunicat.Aceasta este prima investigatie declansata de Consiliul Concurentei in urma unor informatii primite printr-o sesizare anonima inregistrata pe platforma avertizorilor de concurenta.In acelasi timp, Autoritatea de Concurenta a solicitat imbunatatirea cadrului de reglementare prin corecta si completa transpunere a Directivei europene privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate (Directiva UE 2302/2015), astfel incat sa fie protejati atat turistii, cat si operatorii din domeniu."Consiliul Concurentei considera ca este foarte important sa fie acoperit complet riscul turistului, iar, la acest mecanism de despagubire/de garantii, agentiile de turism trebuie sa participe proportional cu riscul asigurat, respectiv cu avansul primit de la client.Garantiile agentiilor de turism nu trebuie limitate la participarea la un fond de garantare a pachetelor de calatorie, ci pot functiona distinct sau asociat cu scrisori de garantie bancara, polite de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite", se arata in comunicat.