Aproape 23.000 de infractori au iesit din inchisoare in baza recursului compensatoriu

"De la data de 19.10.2017 pana la data de 03.12.2019, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost inregistrate 22.939 liberari, dintre care 4.060 liberari la expirarea duratei pedepsei in termen si 18.879 liberari conditionate.In perioada anterior mentionata, din totalul liberarilor, au fost inregistrate 2.335 reveniri, in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor", a precizat ANP.Potrivit ANP, nu toti cei care au revenit in penitenciar au savarsit fapte de natura penala in perioada postdetentie."Mentionam ca nu toate cele 2.335 reveniri au fost persoane care au savarsit fapte de natura penala in perioada postdetentie, o parte dintre acestea avand pe rolul instantelor de judecata si alte cauze penale, in diferite stadii de instrumentare, la momentul punerii in libertate", a explicat Administratia Penitenciarelor.