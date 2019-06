Arhiepiscopul Teodosie a fost achitat in dosarul Nazarcea. Decizia a fost luata de judecatorul Deliorga, trimis de PSD la CCR

Reactia Arhiepiscopiei Tomisului

Dosarul lui Teodosie

Instanta a dispus si achitarea celorlalti inculpati din dosar.Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie in termen de 10 zile.DNA a cerut instantei condamnarea lui Teodosie la perioada maxima prevazuta de lege si achitarea prejudiciului creat, de aproape 1,4 milioane de lei, in timp ce avocatul acestuia a solicitat achitarea clientului.Decizia de achitare a fost data de judecatorul Cristan Deliorga. Magistratul se va pensiona incepand cu data de 14 iunie 2019. Plenul Senatului l-a numit, pe data de 7 mai, pentru un mandat de 9 ani in functia de judecator CCR.Magistratul a fost propunerea PSD pentru aceasta functie. Deliorga o va inlocui la CCR pe Simona-Maya Teodoroiu, al carei mandat expira pe 15 iunie.Dupa ce au primit vestea achitarii lui IPS Teodosie, Arhiepiscopia Tomisului a transmis ca "sarbatoarea Inaltarii Domnului aduce tuturor bucuria inaltarii unei justitii drepte" si ca spera ca si Inalta Curte sa mentina decizia Curtii de Apel Constanta."Sarbatoarea Inaltarii Domnului aduce tuturor bucuria inaltarii unei justitii drepte. Pe fond, s-a demonstrat ca toti slujitorii Domnului si ceilalti inculpati au fost tarati pe nedrept intr-un proces. Pentru aceasta nu condamnam pe nimeni, ci ne rugam in continuare lui Dumnezeu, iertand pe cei ce au vazut infractiuni acolo unde nu e cazul. Arhiepiscopia Tomisului multumeste Curtii de Apel pentru ca a savarsit o judecata dreapta si nu s-a lasat influentata de presiunile exterioare actului de justitie. Avem incredere ca Inalta Curte va pastra aceasta sentinta de achitare a tuturor celor din dosar", au transmis reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului intr-un comunicat remisAvocatul lui Teodosie, Maria Vasii, a precizat ca Arhiepiscopia Tomisului nu a fost notificata de Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) privind nereguli cu suprafetele de teren pentru care au fost cerute fonduri europene.Arhiepiscopul Tomisului a spus, in fata instantei de judecata, ca faptele din rechizitoriul intocmit de anchetatori in acest dosar nu exista, precizand ca nu se simte incriminat de nicio acuzatie care i se aduce.DNA a solicitat pedeapsa cu inchisoarea si pentru alti patru inculpati in dosar, iar pentru un altul, condamnarea cu suspendare.Arhiepiscopul Tomisului a fost judecat pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.Potrivit DNA, in perioada 2010-2016, Teodosie Petrescu, in calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, si alti cinci inculpati au folosit si prezentat declaratii false in relatia cu APIA, pentru a primi fonduri europene.In documentele prezentate la APIA, inculpatii au declarat, in mod nereal, ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 de hectare), situate in zona denumita "Ferma 3" - Nazarcea (localitatea Lumina, judetul Constanta), avand categoriile de folosinta "vii pe rod cu struguri pentru vin"/"vii pe rod cu struguri nobili pentru vin", in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi.In declaratiile depuse apare si un alt aspect fals, anume ca s-au respectat normele privind bunele conditii agricole si de mediu, printre care si evitarea instalarii vegetatiei nedorite, in conditiile in care parcelele erau abandonate si invadate cu astfel de vegetatie, conform DNA."Faptele au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in cadrul schemelor de plata pe suprafata unica (SAPS), totalizand 1.392.964 lei", sustinea DNA intr-un comunicat de presa remis cu ocazia trimiterii prelatului in judecata