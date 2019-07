Asociatia Forumul Judecatorilor: Recomandarile GRECO trebuie respectate intocmai

Ziare.

com

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a transmis, marti seara, un comunicat de presa in care saluta ultimele rapoarte extrem de critice emise de GRECO cu privire la situatia independentei sistemului judiciar din Romania.Judecatorii afirma ca "lipsa oricarei reactii de conformare la recomandarile GRECO din partea puterii legislative sau a puterii executive, precum si atitudinile unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in frunte cu presedintele sau, de respingere a unor critici ale organismelor internationale sunt inacceptabile intr-un stat de drept"."GRECO vegheaza la punerea in practica a angajamentelor statelor membre de a-si uni eforturile, de a-si impartasi experientele si de a actiona impreuna in acest domeniu, prin intermediul unui proces dinamic de evaluare si presiune reciproce.Rapoartele de evaluare trebuie privite ca fiindde statele membre, in cadrul cooperarii loiale si al evaluarii reciproce dintre acestea", au transmis judecatorii.Acestia afirma ca, potrivit art. 11 din Constitutia Romaniei,. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."Romania a aderat la Consiliul Europei (CE) ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE. Aderarea la CE, organizatie fondata pe principiile respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pentru valorile democratiei si ale statului de drept, a constituit o etapa obligatorie in promovarea demersurilor Romaniei de aderare la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO)., instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99) 5 din 1 mai 1999, deoarece fenomenul coruptiei reprezenta si reprezinta in continuare o amenintare serioasa impotriva statului de drept, democratiei, drepturilor omului, echitatii si justitiei sociale, impiedicand dezvoltarea economica, punand in pericol stabilitatea institutiilor democratice si bazele morale ale societatii. Statul Roman si-a respectat constant obligatiile internationale ce ii reveneau din participarea la Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) ", au mai transmis judecatorii.In finalul documentului, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania reitereaza solicitarile adresate puterii executive si puterii legislative de a "lua toate masurile necesare conformarii cu toate aspectele ce pun in primejdie statul de drept in Romania, constant reliefate atat de Comisia de la Venetia, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni sau GRECO (organisme din cadrul Consiliului Europei), dar si de Comisia Europeana si multe alte entitati ale Uniunii Europene".Nivelul de conformare a Romaniei cu recomandarile facute ramane "", iar GRECO este preocupat de "", releva Raportul referitor la Prevenirea coruptiei cu privire la membrii Parlamentului, judecatori si procurori, publicat marti.GRECO a recomandat sa fie abandonata crearea noii sectii speciale pentru investigarea infractiunilor din justitie, considerand-o "o anomalie" a cadrului institutional existent, care ar putea conduce la conflicte de competenta si ar putea fi folosita necorespunzator si supusa unei ingerinte nejustificate in procesul de justitie penala, iar masurile luate de autoritatile romane sunt in deplina contradictie cu recomandarea GRECO, ceea ce reprezinta o evolutie profund ingrijoratoare. se arata in raport.Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat, anterior publicarii rapoartelor GRECO, ca orice analiza este importanta, iar "ca regula generala,".