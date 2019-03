Asociatiile de magistrati demasca minciunile sefului Sectiei Speciale

Cititi integral comunicatul comun al asociatiilor de procurori si judecatori:

Ziare.

com

"Cu privire la acelasi aspect, ne exprimam consternarea vizavi de imprejurarea ca, desi la data de 27.08.2018 Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a solicitat Inspectiei Judiciare sa comunice numeric, cate din cauzele inregistrate in perioada 2014 - 2018 pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie ii vizeaza, defalcat pe judecatori (iar in acest caz, defalcat pe specializarea judecatorului, penal/civil) si pe procurori, precum si ce procent din cauzele in discutie au fost inregistrate subsecvent unei/ (ui) plangeri/denunt, respectiv unei sesizari din oficiu, nu am primit nici pana in prezent un raspuns.In schimb, domnul procuror Gheorghe Stan, adjunct al sefului Inspectiei Judiciare la momentul formularii acestei cereri ramase fara raspuns, in prezent procuror sef al Sectiei speciale, alege sa comunice opiniei publice o parte din raspunsurile la solicitarea noastra, intr-o forma complet lipsita de rigurozitate si susceptibila de echivoc", se arata in comunicatul asociatiilor de magistrati.Asociatiile de magistrati combat si afirmatiile dlui Stan potrivit carora infiintarea SIIJ ar fi fost apreciata de Comisia de la Venetia si prezinta pe larg in comunicat pozitiile formulate deTotodata, Asociatiile de magistrati atrag atentia ca"Pana la aparitia acestei structuri, prin noile legi ale justitiei modificate, niciun procuror care facea parte dintr-o structura de parchet nu putea asigura imunitate penala totala de facto altui procuror facand parte din acelasi grup restrans (structura de parchet) si nici impreuna nu puteau asigura o imunitate penala totala de facto oricarui alt magistrat. Pana la momentul infiintarii sale, magistratii erau cercetati penal fie de catre DNA, pentru comiterea unei infractiuni de coruptie, fie de catre Parchetul de pe langa o Curte de Apel - pentru cei avand grad pana la nivelul corespunzator acestei instante - pentru savarsirea oricarei alte infractiuni".