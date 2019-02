Asociatiile magistratilor raspund invitatiei lui Dancila: Independenta din justitie nu se negociaza!

Ziare.

"Orice dialog referitor la adoptarea OUG nr.7/2019 trebuia initiat anterior emiterii sale, iar nu post factum, singura solutie aflata in acest moment la indemana legiuitorului (fie el si delegat) fiind abrogarea imediata si in integralitatea actului normativ in cauza", transmit cele trei asociatii, intr-un punct de vedere remisAcestea amintesc ca Guvernul Romaniei si Parlamentul Romaniei au refuzat constant sa ia in considerare argumentele si solutiile constitutionale prin care sa respecte conventiile internationale la care Romania a aderat, transmise in ultimii doi ani de corpul magistratilor, care s-au opus initiativelor legislative intr-o majoritate covarsitoare (peste 90% dintre judecatori si procurori)."Adoptarea unor modificari ale legislatiei privind organizarea judiciara, prin Ordonante de urgenta ale Guvernului, fara respectarea unor rigori minime de transparenta decizionala si fara consultarea reala si efectiva a corpului magistratilor este contrara angajamentelor internationale ale Statului roman.Inainte de a proceda la invitarea asociatiilor profesionale ale magistratilor la discutii generale, in contextul protestelor publice masive organizate de magistrati pentru respectarea statului de drept, Guvernul Romaniei avea obligatia de a da o minima dovada de respectare a recomandarilor din Raportul Comisiei Europene dat publicitatii in luna noiembrie 2018, a concluziilor avizului Comisiei de la Venetia din octombrie 2018, precum si a concluziilor si recomandarilor raportului GRECO din martie 2018, a caror punere in practica era posibila cu ocazia interventiilor legislative prin care s-au adus modificari legilor justitiei", se arata in document.Prin urmare, Guvernul are obligatia de a lua masuri pozitive de natura legislativa sau administrativa in scopul suspendariiimediatea punerii in aplicare a dispozitiilor din legile justitiei si ordonantelede urgentasubsecvente criticate de Comisia Europeana, Comisia de la Venetia si GRECO, revizuirea acestor acte normativeurmand a fi realizata prin discutii profesioniste si concrete, iar nu prin consultariformale, stabilite la pranzul de week-end si fara o agenda serioasa", mai arata magistratii.Acestia au si o solicitare imediata adresata Guvernului Romaniei: sa elimine limitarile adoptate cu privire la libertatea de exprimare a judecatorilor si procurorilor si sa abroge imediat dispozitiile referitoare la infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilorcomise de magistrati, cu o competentaexclusiva care nu mai exista in cazul niciunei alte categorii socio-profesionale."Cerem Guvernului Romaniei sa renunte imediat la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii si la cele care elimina meritocratia in magistratura, promovarea efectiva la instantele si parchetele superioare urmand a se face numai pe baza meritocratice, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie.De asemenea, solicitam Guvernului Romaniei sa abroge imediat OUG nr.77/2018, precum si prevederile referitoare la reorganizarea Inspectiei Judiciare care intaresc nejustificat atributiile inspectorului-sef", conchide documentul.Premierul Viorica Dancila i-a invitat, duminica, pe reprezentantii CSM si ai asociatiilor de magistrati la discutii, dupa protestele fara precedent ale procurorilor si judecatorilor din toata tara.