Augustin Lazar le raspunde celor care l-au criticat pentru numirea lui Kovesi la Parchetul General

Ziare.

com

"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri de natura a afecta principiul separatiei puterilor in stat, a carui respectare este esentiala intr-o societate democratica", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri de Ministerul Public.In acest sens, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie doreste sa sublinieze cateva aspecte, inclusiv delegarea procurorilor, motivul care a starnit valul de atacuri, dupa ce Lazar a delegat-o pe fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi la Ministerul Public."In acest sens, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie doreste sa sublinieze urmatoarele aspecte:1.in temeiul art. 57 alin. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor: 'In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 6 luni';2. Repartizarea procurorilor se face in conformitate cu art. 95 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara: 'Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza procurorii pe sectii, servicii si birouri, in functie de pregatirea, specializarea si aptitudinile acestora';3. Pentru perfectionarea legislatiei penale, Ministerul Public are atributia legala de a studia cauzele si factorii favorizanti ai criminalitatii si de a face propuneri in vederea eliminarii acestora, astfel cum este prevazut in art. 63 lit. i din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara: 'Ministerul Public (...) studiaza cauzele care genereaza sau favorizeaza criminalitatea, elaboreaza si prezinta ministrului justitiei propuneri in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei in domeniu';4. Constitutia Romaniei, in art. 131 alin. 1 consfinteste rolul Ministerului Public de a reprezenta in activitatea judiciara 'interesele generale ale societatii si de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor'", se arata pe pagina de Facebook a Ministerului Public Reactia vine dupa ce procurorul general a fost criticat pentru faptul ca a delegat-o pe fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, la Ministerul Public, in functia procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Amintim ca joi seara, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca acesta este un "gest de aroganta si sfidare" din partea procurorului general."Decizia pe care a luat-o de a o numi pe Kovesi intr-o functie la Parchetul General este un gest de aroganta, de sfidare. Adica, este revocata pentru niste motive foarte serioase, printre care doua decizii clare si lipsite de orice echivoc ale Curtii Constitutionale care o priveau direct, plus alte motive prezentate in cererea de revocare a ministrului Tudorel Toader si tu o numesti in alta functie", a declarat Calin Popescu-Tariceanu la Antena 3.Acesta a afirmat ca a observat de mai mult timp la procurorul general Augustin Lazar o "apetenta pentru politica", ceea ce denota ca nu-si cunoaste statutul si atributiile.