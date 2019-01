Augustin Lazar si Tudorel Toader, laureati ai premiilor Societatii Timisoara: Unul ia premiul "Speranta", celalalt "Secera si Ciocanul"

"Secera si Ciocanul"

"Societatea Timisoara premiaza in fiecare andin societatea romaneasca, precum si pentruin arhitectura institutionala a Romaniei.Astfel, la 29 de ani de la lansarea Proclamatiei de la Timisoara, Societatea Timisoara reafirma principiile si valorile in care a crezut si pentru care a luptat de la inceput", se arata intr-un comunicat remis luni Ziare.com.Astfel, daca, luipentru activitatea depusa in 2018, conform deciziei Consiliului de conducere al Societatii Timisoara.Ceilalti doi laureati sunt filosoful, care va primi premiul "Ion Monoran" si jurnalistul, laureat cu premiul " Oscar Berger".Premiantii vor fi invitati in jurul datei de, la ceremonia de inmanare a premiilor."Societatea Timisoara fondata in prima luna dupa Revolutia din decembrie 1989 de un grup de intelectuali timisoreni promoveaza constantActiunea publica a Societatii are in vedere consolidarea societatii civile, promovarea principiilor cuprinse in 'Proclamatia de la Timisoara' din 11 martie 1990, apararea principiilor statului de drept, a democratiei si a drepturilor omului, stimularea initiativeisi educatiei civice. Organizatia acorda anual premii personalitatilor care s-au remarcat in", se mai arata in comunicatul citat.C.B.