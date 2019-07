Augustin Zegrean critica ambele proiecte pentru revizuirea Constitutiei si arata cum ar putea fi desfiintata Sectia Speciala, asa cum cere GRECO

ordonantele isi produc efectele chiar din momentul publicarii in Monitorul Oficial

Cum poate fi desfiintata SS?

Curtea Constitutionala va discuta in sedinta din 18 iulie cele doua proiecte depuse dupa referendumul pe justitie din 26 mai, unul dintre ele fiind asumat de, iar cel de-al doilea de"In forma propusa de PSD, care e putin diferita de cea a PNL, se spune ca mai multe institutii. Dar asta nu rezolva cu nimic lucrurile, pentru caDaca o ataca peste 5 zile, tot degeaba, ea si-a produs efectele si trebuie aplicata! Deci prin atacarea la CCR legea nu se sterge, nu e ca si cum ea nu a existat niciodata. Doar din momentul declararii ei ca neconstitutionale, legea nu se mai aplica.Cei care fac proiectele nu stiu asta?! Si cei de la PNL au scris la fel, doar ca ei nu stabilesc termenul de 5 zile. E o diferenta fata de cazul legilor atacate la CCR inainte de promulgare. In cazul acela, daca CCR spune ca legea nu e constitutionala, ea nu intra deloc in vigoare", a declaratpentruUn alt subiect care il nemultumeste pe fostul parlamentar si presedinte al CCR este interdictia de a se da gratiere si amnistie pentru fapte de coruptie, in conditiile in care Constitutia unei tari este facuta sa reziste mult timp dupa adoptarea ei."Este foarte rau sa iti prinzi mana in Constitutie pe chestiunea asta. Pentru ca astazi avem o problema cu coruptia si sunt multe astfel de fapte.Pana la urma, gratierea tine de drepturile si de libertatile fundamentale. Omul are dreptul sa fie gratiat in anumite conditii, gratierea este o institutie juridica de mii de ani.Mai mult, se propune ca. Cunosc o situatie cu un om bolnav de Parkinson care statea in inchisoare si nu isi putea duce lingura la gura, dar nu putea fi pus in libertate decat prin gratiere. Nu s-a dat.La presedinte trebuie sa ramana posibilitatea asta, de a gratia, pentru ca poporul nu a spus asa ceva la referendum, ca presedintele nu mai are dreptul asta., pentru ca apar situatii cand este necesara gratierea, apare ca un remediu", a declarat Augustin Zegrean, in prezent avocat.Abuzul de ordonante de urgenta a fost aspru criticat si in ultimul raport GRECO, dat publicitatii marti, de Guvern. In acelasi document este subliniat faptul ca este imperios necesar ca sectia speciala de investigare a magistratilor sa fie desfiintata.Intrebat ce risca Romania daca nu respecta recomandarile din raport, Austin Zegrean a spus ca suntem obligati de tratatele internationale sa facem acest lucru."Romania trebuie sa rezolve toate problemele aratate acolo si, daca nu o face, ei se vor adresa Comisiei Europene, se vor adresa Parlamentului European siRomania trebuie sa rezolve problemele intr-un termen '', asa le place europenilor sa spuna. Este termenul necesar pentru a pune in aplicare ce ni se cere: pentru a fi facute legi, daca este nevoie de legi, pentru a fi abrogate legi, daca e nevoie de asta, pentru a reorganiza Justitia daca e nevoie de reorganizare.", ne-a spus Augustin Zegrean.Adevarul este insa ca eventualele sanctiuni nu vor fi aplicate prea curand si nu actualului guvern, ci tarii, dupa cum ne-a explicat fostul presedinte al CCR."Ne asteptam ca pe viitor, desi in Constitutie scrie ca ne obligam sa respectam intocmai prevederile din tratatele la care suntem parte", a explicat acesta.Intrebat direct cum poate fi desfiintata Sectia Speciala, cata vreme premierul Dancila a declarat ca Guvernul nu va da ordonanta de urgenta in acest scop, Augustin Zegrean a spus ca problema poate fi rezolvata in Parlament, pana in luna octombrie, cu conditia sa existe vointa politica."Sectia a fost infiintata prin lege,. Cat ar dura? Foarte putin, dar fiind vorba despre vacanta judecatoreasca, sa spunem ca in septembrie cineva face un proiect de lege de modificare a legii prin care s-a infiintat, in septembrie se intruneste Parlamentul, iar. Daca se doreste. Iar sectia asta nu trebuia infiintata", a subliniat inca o data fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean.De altfel, presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul sau a depus deja in Parlament un proiect de desfiintare a Sectiei Speciale atat de contestate de judecatori si procurori., prevede desfiintarea SS si abrogarea tuturor articolelor din legi care se refera la ea.Proiectul este pe traseul legislativ normal, fiind trimis pentru avizare la Guvern si la CSM. Daca ar fi adoptata, legea ar intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, conform textului asumat de USR.