Avocatii bucuresteni protesteaza luni pe scarile Curtii de Apel: Ce nemultumiri au si cate barouri din tara ies in strada

Protestul este etapizat astfel

11.03.2019

Solicitarile celor 14 barouri vizeaza

Ziare.

com

La proteste va fi prezent si prodecanul Baroului Bucuresti, dl. av. Mihnea Stoica, se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com.Avocatii bucuresteni ", alaturandu-se astfel colegilor din 14 barouri din tara care au anuntat proteste incepand cu aceeasi data, pana la solutionarea disfunctionalitatilor din sistemul de asistenta juridica", mai arata sursa citata.prezentarea avocatilor in cauzele respective, purtand oin perioada 11.02.2019 - 24.02.2019;asigurarea asistentei judiciarein care se discuta masurile preventive in perioada 25.02.2019 - 10.03.2019;, la inceput cate 30 minute pe zi, timp de o saptamana, apoi pe termen nelimitat, pana la identificarea si aplicarea solutiilor la problemele de mai sus cu incepere dincuvenite avocatilor pentru prestarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala:Reglementarea prin Protocol aEliminarea practicii judecatorilor ori procurorilor dea acestor onorarii."Protestul de luni este premergator intalnirii programate cu membrii Comisiei pentru Cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senatul Romaniei impreuna cu Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei, la care vor participa si reprezentanti ai UNBR, Ministerului Justitiei, Ministerului Finantelor Publice, Parchetul General, CSM si presedintii comisiilor de buget din cele doua camere ale Parlamentului", se mai precizeaza in comunicatul citat.C.B.