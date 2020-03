Baiatul de 16 ani care l-a ucis pe padurarul din Iasi, trimis in judecata pentru omor calificat

Ziare.

El este arestat preventiv.Parchetul General aminteste ca, pe 12 septembrie 2019, in intervalul orar 19:30- 20:00, baiatul s-a deplasat in padurea denumita "Todosoaia" din comuna Siretel, judetul Iasi, unde pe timpul zilei doborase un paltin cu lungimea de 6,5 m, iar in incercarea de a sustrage copacul a fost surprins de padurarul de 50 de ani, moment in care l-a atacat pe acesta cu securea.Pentru ca victima s-a opus furtului, baiatul i-a aplicat cel putin patru lovituri cu securea in zona capului, provocandu-i traumatism cranio-cerebral cu fractura multieschioasa de bolta craniana iradianta la baza craniana, care a dus la moartea victimei, din cauza insuficientei cardio-respiratorii acute, consecinta a contuziei si dilacerarii cerebrale si hematomului subarahnoidian."In ceea ce priveste pozitia procesuala a inculpatului minor, acesta a avut o atitudine oscilanta, initial de negare a comiterii faptelor, cu indicarea unui alt prezumtiv autor al faptei de omor, urmata de prezentarea unor versiune diferite.Spre finele urmaririi penale, inculpatul a adoptat o pozitie de recunoastere a faptelor pentru care a fost cercetat, dar cu motivarea ca actiunile sale violente au constituit o reactie la agresiunea initiala, declansata de padurar, sustinere infirmata de probele administrate in cursul urmaririi penale", a transmis Ministerul Public.In urma expertizei medico-legale psihiatrice s-a decis ca minorul a comis infractiunile cu discernamant.