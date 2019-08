Barbatul care a intrat cu masina in usile unui mall din Braila e executat silit de Ambulanta

Ziare.

Acestuia i se imputa cheltuielile facute de Serviciul de Ambulanta din Braila pentru a salva vietile celor 13 oameni raniti de el, arata Adevarul Judecatoria Braila a aprobat executarea silita a familiei, dupa ce Serviciul de Ambulanta a castigat procesul. Suma din proces depaseste 50.000 de lei si in aceste conditii conturile barbatului si ale parintilor sai au fost blocate si a fost pusa sub sechestru asigurator locuinta comuna.Daca suma nu va fi achitata, familia barbatului risca sa ramana fara casa. Parfenie a fost arestat in noiembrie 2018 , dupa ce a injunghiat o persoana si a ranit mai multe altele intrand cu masina in usile mall-ului din Braila.