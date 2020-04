Barbatul care a omorat sapte oameni la Spitalul Sapoca ar putea scapa de inchisoare: Nu avea discernamant

Ziare.

Expertiza neuropsihiatrica in dosarul crimelor de la Spitalul Sapoca a stabilit ca barbatul care a comis atacul in vara anului trecut nu avea discernamant, potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au declarat, miercuri, ca medicii legisti au stabilit, saptamana trecuta, ca atacul barbatului, care era si el internat la Sapoca, a fost pe fondul unor crize epileptice.Medicii legisti au facut recomandarea ca acesta sa fie internat pe o perioada nedeterminata la Sectia Ojasca a Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Sapoca.O comisie superioara de la Institutul National de Medicina Legala va stabili daca expertiza locala se sustine, iar daca medicii legisti de la INML vor avea aceeasi parere, atunci cazul va fi clasat de procurori, care vor cere instantei internarea definitiva a barbatului.La finalul lunii august a anului trecut, un barbat de 38 de ani din localitatea Sageata, judetul Buzau, a atacat cu un stativ, 13 pacienti ai Spitalului de Psihiatrie Sapoca. Sapte dintre acestia au murit.Individul a incercat sa fuga, dar a fost prins in curtea spitalului de un echipaj de politie care se era in zona.Inca de atunci el este cercetat pentru omor calificat, tentativa la omor calificat si distrugere. In momentul atacului, el era internat, de familie, din cauza consumului exagerat de alcool. El le-a spus judecatorilor ca in momentul atacului a vazut niste papusi, apoi nu mai stie nimic din ce s-a intamplat.