Barna cere Guvernului publicarea de urgenta a raportului GRECO, care solicita imperativ desfiintarea Sectiei Speciale conduse de Adina Florea

Ce contine raportul GRECO

Ziare.

com

"Zilele trecute a fost adoptat un nou raport GRECO referitor la situatia justitiei din Romania, care se anunta a fi dezastruos pentru tara noastra.Deja nu mai vorbim doar de ingrijorarea exprimata de o institutie europeana. Vorbim de posibilitatea unor sanctiuni care vor costa foarte mult Romania pe termen nedefinit. Iar principala problema este una pe care Uniunea Salvati Romania - USR a semnalat-o inca din primul moment: existenta si activitatea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor comise de magistrati.Dupa ce PSD si ALDE au tavalit efectiv justitia din Romania si au fortat trecerea ei sub controlul total al coruptilor si acolitilor lui Dragnea sau Tariceanu, incepe sa se vada gravitatea consecintelor asupra romanilor", scrie Barna pe contul sau de Facebook.Liderul USR atrage atentia ca Executivul tergiverseaza intentionat publicarea acestui raport."Sa va fie rusine! Ati incercat sa distrugeti democratia si statul de drept din Romania si ati fugit, de fiecare data, de orice forma de raspundere prin amanari, manipulare ordinara si incalcari ale statului de drept!USR cere oficial prim-ministrului Viorica Dancila publicarea de urgenta a acestui raport, desfiintarea imediata a Sectiei Speciale si luarea fara nicio intarziere a tuturor masurilor necesare pentru reinstaurarea statului de drept din Romania la nivelul unui stat membru al Uniunii Europene! Orice intarziere denota inca o data modul corupt, incompetent si lipsit de orice urma de responsabilitate in care guvernati Romania!", conchide Barna.La randul sau, George Edward Dirca (USR), presedintele Comisiei pentru constitutionalitate din Senat, ii solicita premierului Viorica Dancila si ministrului Justitiei, sa traduca si sa publice pana luni, 24 iunie 2019, raportul GRECO.Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, are pregatit un nou raport privind Romania, in care este criticata in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este "to abolish", potrivit unor surse europene.Mai mult, spun sursele, desi Procedura pe Regula 34 , adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine intr-un limbaj diplomatic, ci unul atipic imperativ, care spune: "GRECO insista ca SIIJ trebuie desfiintata".La inceputul lunii martie, intr-o scrisoare de raspuns adresata conducerii Directiei Nationale Anticoruptie, reprezentantii GRECO avertizau ca nou infiintata Sectie pentru investigarea infractiunilor din Justitie trebuie desfiintata.In raportul care, deocamdata, nu este adoptat in forma lui finala si care va fi publicat doar la decizia autoritatilor romane, adica a ministrului Justitiei si premierului Dancila, mai sunt criticate, printre altele, modificarile legislative privind pensionarea magistratilor, precum si modul de promovare in magistratura.In precedentul raport GRECO , a carui publicare a creat o intreaga odisee marca Tudorel Toader , Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti."GRECO cere Romaniei sa renunte la infiintarea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces, initiat in februarie 2018, privind destituirea sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva", se arata in acel raport.