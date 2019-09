Batalia pe viata si pe moarte si marele ei absent. Sefa CSM alege Moscova?

La varful CSM e o vina sa fii partenerul americanilor?

Gruparea Savonea se lupta furibund sa o instaleze si de jure la sefia Sectiei speciale pentru magistrati (SS), pe Adina Florea, cea care o conduce si acum de facto dupa ce fostul sef, Giani Stan, a devenit judecator CCR. Este o sectie despre care toate organismele internationale, in frunte cu GRECO, Comisia de la Venetia si CE au stabilit ca reprezinta o amenintare la adresa independentei justitei.cum este retinerea fara nicio procedura, fara nicio instiintare si fara nicio cale de atac a pasaportului unui cetatean roman care nu este acuzat de nimic, impotriva caruia nu a fost facuta nici macar o sesizare si care mai este si minor.O cauza atat de evident la comanda politica incat a starnit furia intregii Europe civilizate. precum dosarul TelDrum, solicitat insistent de la DNA. Este o sectie care de la infiintare nu a fost in stare sa trimita in instanta decat un rechizitoriu, cazul Ploiesti, n-a obtinut nicio condamnare, a bifat o achitare. In rest, s-a ocupat doar cu hartuiala, cu operatiuni de imagine, cu retragere de apeluri si cu scurgeri de informatii.si care, spune ministrul Justitiei, este contestata in forma actuala de o comisie interministeriala. O sectie contestata intens de corpul magistratilor si populata aproape exclusiv cu procurori cu un trecut discutabil, la randul lor anchetati penal, precum Iorga Moraru sau "Zilierul", sau suspectati de grave fapte penale precum Adina Florea.Una dintre marile minciuni e ca disparitia ar face imposibila anchetarea magistratilor care gresesc. Si pana la aparitia SS, magistratii erau anchetati de parchetele competente, in functie de gradul lor profesional si de fapta, iar DNA era doar unul dintre aceste parchete compentente, exclusiv in cazurile de coruptie. Dosarul Ploiesti nu a inceput nici la DNA, nici la SS, ci la PICCJ.Faptul ca SS, in loc sa se duca macar spre o restructurare, este reconfirmata prin numirea unui nou sef, el insusi suspectat de implicare in abuzuri evidente, in pofida recomandarilor exprese ale MCV, pe care Romania s-a angajat sa il respecte,Ca un detaliu, la prima sedinta la care a participat in calitate de sefa ICCJ, judecatoarea Corina Corbu, achitata pentru favorizarea infractorului pentru ca nu a existat decat un martor al faptei de care era acuzata, deci nu pentru ca fapta nu exista, si instalata in functie in urma unui concurs in mod evident nelegal, deja contestat in instanta, a votat pentru SS. Sefa ICCJ se plaseaza impotriva UE.Situatia din sistemul judiciar se agraveaza pe zi ce trece. Inspectia judiciara a inventat un mod prin care orice infractor, inclusiv Gh. Dinca, sa poate forta schimbarea pocurorului care-l ancheteaza. Procurorii sunt impiedicati sa ancheteze, sub presiunea SS si a IJ. Cele mai incomode parchete, precum Tribunalul Brasov, sunt aproape in permanenta sub ancheta IJ.Ca sa nu isi ridice cu totul sistemul in cap, dupa ce incepuse o procedura de revocare impotriva domniei sale, presedintele CSM Lia Savonea a dat consemn, spun surse judiciare, ca SS sa nu se napusteasca decat pe procurori, in schimb IJ are liber sa sanctioneze orice delict de opinie, inclusiv opinii juridice formulate in spatiul public strict in limitele profesiei si ale legislatiei. Nu sanctioneaza, desigur, retineri ilegale de pasaport, pentru ca nu e delict de opinie.Aceasta acuzatie a Ramonei Sacarin a fst clasata:In schimb, sa te puna naiba sa nu fugi din dosar la prima smiorcaiala a infractorului, ca actiune disciplinara scrie pe tine!Si poate sa joace astfel inclusiv din cauza unui mare absent. Absentul si in ziua de marti, desi din informatiile mele, a primit numeroase apeluri si rugaminti sa intervina in conditii perfect constitutionale. Presedintele Romaniei are dreptul constitutional sa participe la orice sedinta CSM, pe care o si prezideaza. Este un drept de care dl Iohannis a uzat in cei 5 ani de mandat, care au avut justitia ca tema centrala, de cel mult patru ori.Amanarea numirii Adinei Florea a fost obtinuta la limita, cu doar un vot diferenta. Si nu pentru ceea ce solicita ministrul Birchall, adica o regandire a statutului acestei sectii in baza viitorului Raport MCV si a recomandarilor comisiei interministeriale, ci pentru motive procedurale de moment. Data viitoare cum va fi?Cum diferenta a fost de numai un vot, Ana Birchall este acum extrem de expusa si toata greutatea momentului pica pe ea. Deja PSD scoate fum pe nari. Lia Savonea a atacat-o violent pentru cooperarea cu procurorul general al SUA. Probabil pe gustul dnei Savonea ar fi fost procurorul general al Rusiei. Nu ar fi fost normal ca presedintele sa preia o parte in aceasta batalie cu un presedinte CSM antieuropean si antiamerican?Nu are drept de vot, desigur, dar poate sa discute, sa convinga, sa ia om cu om, sa isi puna in joc toata legitimitatea milioanelor de voturi pe care le are in spate. Cand se joaca la limita, orice vot conteaza imens.In paranteza fie zis, dl Iohannis nu s-a mobilizat sa incerce sa salveze ICCJ de numirea ilegala a Corinei Corbu, desi putea incerca.Prin prezenta sa la sedinta, prin argumentatia sa, presedintele pune pe tema in dezbatere presiunea societatii romanesti, pe care o reprezinta de la cel mai inalt nivel. Absenta insa naste Savonea.