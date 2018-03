New Statesman: Batalia pentru curatarea politicii romanesti are un drum foarte lung de parcurs

Ziare.

com

Batalia pentru curatarea politicii romanesti are inca un drum foarte lung in fata, iar presupusele legaturi intre DNA si SRI submineaza eforturile tarii de a scapa de trecutul sau, scrie David Clark, intr-un articol pentru publicatia britanica de politica New Statesman Acesta noteaza ca, la mai mult de un an de la protestele uriase de strada, care au dus la abrogarea OUG 13, ramane nerezolvat conflictul legat de curatarea clasei politice din Romania.Iar aici intervine discutia despre Justitie. Multi romani continua sa vada DNA drept singura cale de a trage la raspundere elita politica, in ciuda cererii de revocare a sefei institutiei, Laura Codruta Kovesi. Totusi, o serie de scandaluri au lovit si DNA, iar publicatia citata trece in revista cateva dintre inregistrarile care au starnit valva si au generat apeluri de revocare a lui Kovesi.Luate laolalta, toate scandalurile nu fac decat sa fundamenteze cea mai grava acuzatie care a fost adusa DNA de catre criticii sai, si anume ca agentia vizeaza urmariri penale motivate politic, ca dovezile sunt fabricate, ca declaratiile martorilor sunt obtinute prin intimidare si santaj si ca institutia actioneaza in afara limitelor constitutionale, fara a respecta separatia puterilor in stat sau statul de drept.Insa, cel mai deranjant pentru o tara care a trecut prin experienta brutala a Securitatii comuniste este seria de dezvaluiri despre relatia apropiata si secreta care ar exista intre DNA si SRI, dar si rolul pe care l-ar juca impreuna in manipularea sistemului de justitie prin mijloace extraconstitutionale si ascunse, mai scrie Clark.Ramane de vazut, insa, cum va reusi Romania sa rezolve ambele probleme - atat sa combata coruptia, cat si sa faca lumina in ce priveste criticile aduse DNA.