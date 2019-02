Blocajele in Justitie deja au aparut. De ce nu reactioneaza magistratii? Interviu cu Augustin Zegrean

Dupa OUG 13, oprita doar dupa ce sute de mii de romani au iesit in strada, au urmat doi ani plini de lovituri pentru Justitie, desi toata lumea credea ca alianta PSD-ALDE se va potoli. Ne-ar fi fost greu sa anticipam acum doi ani ce va urma?

Totusi, atunci comunistii au avut sprijin si din exteriorul tarii. Nu e cazul acum.

Vreti sa spuneti ca situatiile sunt similare?

Ce vi se pare cel mai grav in legatura cu aceasta noua OUG pe Justitie?

De ce credeti ca ministrul Toader, reprezentantul Romaniei in Comisia de la Venetia, nu s-a batut ca sa dea ordonanta de urgenta pentru implementarea recomandarilor acelei comisii, ale GRECO sau ale rapoartelor MCV, ceea ce putea fi inteles si acceptat?

Sunt mai multe avertismente conform carora vor aparea blocaje in Justitie, mai ales in activitatea DNA, si asta dupa ce s-au incercat si alte tertipuri, cum ar fi taierea finantarii. La ce credeti ca se va ajunge?

Cu alte cuvinte, e din ce in ce mai rau.

Si e din ce in ce mai rau pentru cine?

Exista posibilitatea ca CJUE sa suspende aplicarea acestor modificari controversate, asa cum s-a intamplat in Polonia? De unde ar putea aparea o solutie pentru problemele generate in Justitie de guvernele PSD-ALDE si de Parlamentul dirijat de Liviu Dragnea?

Dar Polonia de ce a putut fi oprita?

In concluzie, la ora actuala statul de drept e in pericol.

Cel care mai e inca in picioare. De ce credeti ca nu reactioneaza magistratii, direct vizati de toata aceasta harababura legislativa?

Ne amintim cu totii grevele facute de magistrati pentru bani sau alte foloase. De ce atunci au reactionat?

Revin cu intrebarea: De ce nu reactioneaza magistratii? S-au lasat cumparati cu avantaje, materiale sau nu? Le e frica? Sunt indiferenti?

Dar ca sa treaca o motiune de cenzura este nevoie de voturi in Parlament, voturi pe care Opozitia nu le are.

Sunteti sigur? Ultimele sondaje arata ca tot PSD e pe primul loc in preferintele electoratului.

Ziare.

com

De ce si-a permis Tudorel Toader sa schimbe Legile Justitiei, recent adoptate de Parlament, prin ordonanta de urgenta, in loc sa dea, dimpotriva, OUG pentru implementarea recomandarilor MCV si Comisiei de la Venetia? Mai poate opri Uniunea Europeana regimul Dragnea, asa cum s-a intamplat cu Polonia sau Ungaria? De ce nu reactioneaza magistratii la bulversarea intregului sistem de justitie prin schimbarea imprevizibila, in interese obscure, a legislatiei?Sunt doar cateva dintre intrebarile la care a acceptat sa ne raspunda, fost parlamentar si presedinte al Curtii Constitutionale, intr-un interviu acordatDa, asa au crezut romanii si in 1947 - ca se vor opri intr-un an, doi, si nu s-au mai oprit. Asa au crezut si atunci, nimeni nu i-a luat in serios pe comunisti in '45-'46, nimeni, si vedeti unde am ajuns. Nici Maniu nu s-a temut, saracul, si a murit in inchisoare ...Si daca nu aveau? Au fost si rusii pe aici, dar doar ca sa supravegheze, romanii au facut toate nenorocirile alea. Nu au fost rusii gardieni in inchisori, ca sa ii chinuie pe detinutii politici, au fost romani toti. Ba chiar s-au chinuit ei intre ei la Pitesti.Nu, pentru ca e clar ca nu ne ducem tot intr-acolo, dar ne ducem tot intr-o directie rea, spre un stat autarhic, spre o putere discretionara. Nu vedeti ca nu ii intereseaza nimic din ce se intampla, nu ii intereseaza ce zice lumea despre ei?Din 2003, de cand s-a modificat Constitutia, tot am sperat cu totii ca se va renunta la ordonantele de urgenta sau macar nu se va mai abuza de ele. Dar asta nu s-a intamplat. S-a ajuns sa se dea chiar si 200, 280 de ordonante intr-un an! Ar insemna ca Romania este mereu intr-un dezastru, un cutremur, o inundatie, pentru ca doar atunci dai ordonanta de urgenta.. Or, in domeniul organizarii judecatoresti avem recent trei legi modificate si remodificate. Culmea, acum este a treia remodificare!Nimic nu justifica adoptarea acestor modificari prin ordonanta de urgenta. Poate doar spaima ca, daca le pun in dezbatere publica, vor fi cumva oprite.Dar ei nu vor sa respecte acele recomandari! Nu vedeti ca nu ii intereseaza? Ei spun mereu: "Cine e ambasadorul SUA? Sa ne lase in pace, sa plece! Cine mai e si Timmermans ala? Sa ne lase in pace!"Dar, pe de alta parte, atunci cand facem bugetul de stat, avem in vedere si banii de la UE. Deci,Dar deja. Luni, de exemplu, la Inalta Curte s-au amanat cauzele pentru ca nu se stia cine intra in instanta, cine reprezinta Parchetul, asa ca au facut cerere la completul de dezlegare a problemelor de drept ca sa le spuna ei.Plus ca mai este si povestea aceasta ca nu mai pot fi numiti sefi interimari la Parchete. Si asta nu e gluma, pentru ca la Parchet seful ierarhic semneaza actele.Pentru "ei" este din ce in ce mai bine.Pentru sistemul de justitie, in general. Si pentru poporul care apeleaza la justitie. Eu lucrez in justitie, fac avocatura. Asa de greu ca acum nu a mers niciodata justitia. Dureaza procesele de nu se mai termina. Cand primesti sentinta, deja nu mai ai nevoie de ea, poti s-o pui in cui.Nu vedeti si in penal? Am auzit recent de un exemplu: un dosar in care s-a pronuntat sentinta de peste un an, la Inalta Curte, si inca nu s-a motivat , asa ca nu se poate merge mai departe cu apelul pentru ca nu e motivata sentinta.Astea sunt: Sa faca treaba sau sa nu faca? Se schimba maine legea sau nu? Muncesc un an de zile dupa care se schimba legea si imi ia dosarul ca il dea altcuiva?!Nu se poate asa ceva.Numai de la noi, de la legiuitorii nostri. Pentru ca cei de la UE vor da o solutie si vor spune 'Nu e bine ce ati facut!', dar ei n-o sa faca nimic. Nu vedeti ca deja ni s-a spus prin MCV de atatea ori 'Faceti asta, asta si asta', iar ei au raspuns ca MCV nu e obligatoriu?Pentru ca Polonia a vrut sa se opreasca. Polonezii au modificat legea cand a intervenit CJUE - s-au oprit si au schimbat. Ungurii la fel au facut in cazul legii prin care au fost scosi la pensie judecatorii. Si ungurii au renuntat dupa decizia CJUE.Ai nostri dau vreun semn ca ar asculta de cineva? In toamna asta le-a spus Comisia de la Venetia: 'Opriti-va cu ordonantele in domeniul Justitiei'. Si?Care stat de drept?Asta ma intreb si eu. Si ma intreb de mult timp.Bine, intre timp ei si-au rezolvat problemele cu banii. In toamna, Ministerul Justitiei a primit la rectificarea bugetara 31 de milioane de euro pentru plata salariilor restante. Ei au dat in judecata Ministerul Justitiei si s-au judecat unii pe altii. Si li s-a aprobat majorarea salariilor prin sentinte. Asta se face de ani de zile.A fost un moment cand CCR a intervenit si a spus ca nu e in regula ce se intampla, si a declarat un fel de conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte, dar dupa aceea s-a revenit si iar au facut-o.Sincer, nu stiu ce sa va raspund. Probabil ca le este si frica, probabil ca le este comod asa.Apoi, practic,. Nu vedeti ca s-a abandonat ideea cu raspunderea judecatorilor? Asa ca putin le pasa lor cine e sef la Parchet si cine e sef la Inalta Curte. Reactioneaza doar cei care vor sa le ia locul...Si, apoi, ce sa faca? Sa iasa in strada? Nu rezolvi nimic in strada. Noi spunem ca Romania este stat de drept, asa scrie in Constitutie. Acest partid aflat la putere a fost ales prin vot democratic si nimeni nu a contestat acel vot. Motiunea de cenzura este singura metoda democratica de inlaturare de la putere, nu iesitul in strada.Vine vremea sa votam si atunci se rezolva problema.Inseamna ca oamenii sunt multumiti de ce se intampla. Si atunci de ce vreti sa schimbam ceea ce este pe placul oamenilor?Stiti cum se spune: Pana nu da cu capul de grinda, romanul nu se trezeste.