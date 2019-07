Bogdan Licu: Sectia Speciala nu va mai retrage niciun apel in dosare penale. In cazul Ghita era justificat

Ziare.

Bogdan Licu a stat de vorba peste doua ore cu procurorii de la SIIJ , iar la finalul discutiilor a anuntat ca Sectia nu va mai retrage apelurile deja declarate in dosarele solutionate in prima instanta si in care sunt si magistrati.Licu a spus ca a discutat despre apelurile retrase deja sub mandatul procurorului Gheorghe Stan, fostul sef al sectiei, in prezent judecator la CCR, si a spus ca in cazul apelului retras din dosarul lui Sebastian Ghita decizia ar fi fost justificata."Dintre cele trei apeluri retrase, (...) in cauza in care erau cercetati cei doi procurori, Liviu Tudose si Mihaila Aurelian, am constatat ca la baza retragerii acelui apel a stat ancheta care are loc in prezent fata de procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu si care sunt sub control judiciar.Un lucru important, pe care nu stiu daca il stiti, e acela ca in acel dosar, inainte de trimiterea in judecata de catre DNA, au fost audiati cinci procurori cu functii de conducere care si-au exprimat opinia in scris, respectiv ca acolo nu sunt fapte penale si ca dosarul nu trebuie trimis la instanta.Despre celelalte doua apeluri retrase nu am avut cu cine sa discut, pentru ca Gheorghe Stan nu mai este aici", a explicat procurorul general interimar.